قرقاش: صفحة جديدة في تاريخ التآخي والتسامح بين البشر

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة «ترحب بضيوف الدولة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر». وأكد معاليه، في تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر»، أن الزيارة تحمل قيمة إنسانية عظيمة، تضيف بها دولتنا صفحة جديدة في تاريخ التآخي والتسامح بين البشر باختلاف دياناتهم وثقافاتهم.

وأضاف معاليه في تغريدة ثانية: «تأتي الزيارة التاريخية لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة شيخ الأزهر لدولة الإمارات، لتؤكد للعالم نهج دولتنا في التسامح والتعايش السلمي، مبادئ راسخة قامت عليها الإمارات منذ قيام الاتحاد، مسترشدين بإرث وممارسة مؤسس دولتنا المغفور له الشيخ زايد».

وقال معاليه في تغريدة ثالثة: «شتان بين من يستضيف مفتي العنف والإرهاب، ومن يصدر فتاوى تبرر استهداف المدنيين، ومن يستضيف بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر في حوار المحبة والتواصل، المنطقة، من خلال الرؤية الإيجابية، تعزز موقعها في العالم، وتعمق ارتباطها بالنهج الجامع للإنسانية».

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