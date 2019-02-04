محمد حاجي الخوري: التسامح قيمة أصيلة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أكد محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهذه الزيارة التاريخية التي تكتسب أهمية خاصة بما تحمل من بشائر خير للإنسانية، وخدمة السلام العالمي الذي يئن تحت وطأة الحروب والنزاعات.

وأشار إلى أن الإمارات تعتبر التسامح قيمة أصيلة في مجتمعها، حيث أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتجلى هذا المفهوم في أبهى صوره من خلال المقيمين على أرضها الطيبة، حيث ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والأعراق والطوائف والمذاهب.

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