أبوظبي تجمع 12 معتقداً دينياً تحت شعار التسامح

أحمد عبدالعزيز، منى الحمودي، هزاع أبوالريش، ناصر الجابري (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، فعاليات «المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية» الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتزامن مع الزيارة التاريخية لبابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى الدولة، بمشاركة قيادات دينية من 12 معتقداً دينياً مختلفاً، وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم.

وفي كلمته، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، أن مؤتمر «الأخوة الإنسانية» يبحث في عمق المشتركات الحضارية والثقافية والإنسانية، كما يبحث في تنزيل هذه المشتركات على أرض الواقع بكل ما في السلام من محبة وبكل ما في هذا البلد من تسامح، ولأن الأديان تدعو للسلام.

وقال: نتشرف بحضور الجميع، وسنرحب بالجميع بطريقتنا بالضيافة العربية، وإن هذا المؤتمر الذي تدور أعماله حول الأخوة الإنسانية، يأتي في الوقت الذي تستضيف فيه الإمارات بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اللذين يجسدان قوى عالمية للرحمة والسلام، والقوة الأخلاقية التي يجب علينا جميعاً أن نمارسها إذا أردنا مواجهة التحديات العالمية الكبرى في القرن الحادي والعشرين.

تأكيد القيم المشتركة

وأكد أن المؤتمر يعتبر حدثاً متعدد الثقافات، يعتمد على التسامح الذي يساعد ويشجع على التعاطف والحوار والتفاهم والاحترام، حيث يشكل في الواقع، تحالفاً عالمياً مخصصاً لتحديد الإجراءات التي ستعيد تأكيد القيم المشتركة، ومحاربة قوى التطرف والإرهاب المدمر، والفقر وسوء التغذية، والإساءة للبيئة، والأمية والتحيز والكراهية، والجهل العلمي والتكنولوجي، وعدم الثقة والظلم، وانعدام الصرف الصحي والرعاية الصحية، والأنانية الجشعة التي تعارض فكرة الأخوة الإنسانية.

وقال: المؤتمر يعتبر فرصة نادرة لإطلاق قوة الحكمة المشتركة التي من أبرز مكوناتها القدرة على التفكير، والتعلم من الأفكار والبيئة، والحكم، والاستخدام السريع للمعلومات، والتفاهم، خصوصاً أن الحكماء مطلعون جيداً ومتقبلون للأفكار والمفاهيم الجديدة، ولديهم نظرة استثنائية في التنمية البشرية ومسائل الحياة، ويمكنهم التواصل بحكمتهم بفعالية، كما أن الحكماء يدركون فضائل التنوع والاختلاف. وأضاف: في دولة الإمارات، رأينا الحكمة تتجسد في مؤسس الأمة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، المعروف على نطاق واسع باسم «حكيم العرب»، كان مفكراً حراً ومبدعاً، لديه المعرفة وبنى عليها، مؤكداً أن هذه الحكمة استمرت في تحديد توجهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت ثروتنا، فهي لدى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: نحن في دولة الإمارات، نفخر بتراثنا العربي الإسلامي، لقد تمكنّا من إشراك سكاننا المتنوعين، وأصبحوا في الواقع مواطنين عالميين، لقد رحبنا بالناس من جميع أركان الأرض، إنهم يعيشون ويعملون معنا بأمان وسلام. ولقد شاركناهم في الحوار، وسعينا إلى فهم خلافاتنا، وفرحنا بقيمنا المشتركة وإنسانيتنا، وجئنا لنرى جميع البشر كأعضاء في مجتمع عالمي واحد.

وقال معاليه: أقف أمامكم اليوم كوزير للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، أقف أمامكم كشعار رسمي لالتزام بلدي بالتسامح كمكون أساسي لمجتمعنا، أقف أمامكم كأدلة حية على التزامنا المستمر بالتسامح، نحن نعلم أن التسامح لا يزدهر في غياب الإجراءات الحكيمة، ونحاول أن نكون من الحكمة، مضيفاً: لقد حددت قيادة الدولة عام 2019 أنه «عام التسامح»، وأن احترامنا للتسامح يجعل الإمارات حريصة على الانضمام إلى البلدان والمنظمات الأخرى لدعم التسامح والتعددية والتعايش السلمي والمتبادل، ونحن على استعداد لتبادل خبراتنا واكتساب المزيد من الفهم من قوة التسامح العالمية من الآخرين، وبالطبع، يعطينا هذا المؤتمر تلك الفرصة. وأكد معاليه أن حضور المؤتمر جزء من حدث نادر وغير اعتيادي، حدث تاريخي، اجتمع فيه الجميع في فرصة استثنائية لإظهار ما تستطيع قوة التسامح والأخوة البشرية تحقيقه للعالم، فالتسامح والأخوة البشرية لديهما القدرة على حل معظم التحديات العالمية في العالم، لافتاً إلى أننا نعيش في أوقات صعبة مع تحديات جديدة، وغير متوقعة تواجه المجتمعات المحلية والعالمية، ومع سعي المجتمعات في جميع أنحاء العالم إلى تحسين نوعية حياتها، فإنها تواجه مجموعة كبيرة من التحديات، تتزايد أهمية، مثل تغير المناخ العالمي وإدارة النفايات وإعادة التدوير والغذاء الكافي ومياه الشرب ومصادر الطاقة المتجددة للحفاظ على جودة البيئة.

وأكد أن التسامح والأخوة البشرية يمتلكان القدرة على التعامل مع كل هذه التحديات، وسيكون التسامح والأخوة البشرية هما ما يعترف بالحتمية الأخلاقية لتحسين صحة وسلامة جميع الأفراد، وتمكين التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف الجماعات والثقافات، وسيساعدنا ذلك في التعامل بشكل معقول مع القضايا البيئية المهمة، وحل الصراعات والخلافات السياسية، وتحسين التعليم وتشجيع الابتكار، حتى يتسنى لجميع المواطنين المساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة.

الأديان ليست مسؤولة عن التطرف

وأعرب معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سعادته بالتواجد في هذا المحفل، وسط كوكبة من رجال الدين الذين حضروا لإعلاء قيم الأخوة الإنسانية التي يناقشها المؤتمر من زوايا مختلفة؛ وذلك في دولة الإمارات التي تحتفي بالتنوع الإنساني والأخوة البشرية بمعناها الحقيقي، فتجربتها المعاصرة قائمة على هذا التنوع.

وأضاف: نحن أبناء منطقة حملت للعالم نداءات الأخوة البشرية التوحيدية منها على وجه الخصوص، وخاطبت الإنسان بوصفه إنساناً. فالقرآن الكريم خاطب البشرية كلها، وإنه ليس بالمصادفة أن تعتبر الديانتان المسيحية والإسلامية العقيديتين الأكثر انتشاراً في عالم اليوم؛ وذلك لأنهما قفزتا فوق العشيرة والعنصر واللون والجنس وعبرتا حاجز المكان والزمان، لتخلقا فضاءً متاحاً، فالقاسم المشترك هو أن تخاطب الإنسان كإنسان. وأكد أن الأديان ليست مسؤولة عن التطرف الذي شهده ويشهده العالم، ويجب عدم الحكم عليها على خلفية أحداث، كون الرسالات السماوية حملها وطبقها بشر؛ ولذلك يمكن لهم أن يخطئوا أو يصيبوا. وأكد معاليه أن التطرف هو موقف من الحياة فأصحابه يلغون الآخر بحجة أنهم يمتلكون الحقيقة كاملة، ويجدون لأنفسهم أيضاً أحقية التميز على الآخرين! وقال: البشر، كما علمنا التاريخ، ليسوا محصنين ضد الارتداد، ونرى اليوم من الشواهد والمظاهر في امتداد العالم ما يشعرنا بالقلق حيال مستقبل الأخوة الإنسانية، فمشاعر العداء تتصاعد، والقومية المتطرفة تكسب أرضاً جديدة كل يوم، والحق أن الشواهد كلها تذكرنا بدور القيادات في توجيه الشعوب والمجتمعات بعيداً عن التطرف، منهم ثلاث شخصيات قيادية، وهم أنور السادات، والزعيم نيلسون مانديلا، والرجل الحكيم الذي أسس دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، كونهم قيادات ذوي رؤية وبصيرة ونظرة شاملة، وقد قادوا بلادهم لمستقبل مشرق لتنعم به شعوبهم. وأضاف: إنها قيادات فذة أنارت لشعوبها طريقاً أكثر إنسانية، وتشتد حاجة عالمنا اليوم لهذا الصنف من العلماء، فالإنسانية منهج وطريقة حياة وليست قيمة يكتسبها الإنسان لمجرد الميلاد، بل فضيلة يتعلمها ويمارسها؛ لذلك نحتاج لتضمين مفاهيم الأخوة الإنسانية في مناهجنا الدراسية.

مؤتمر تاريخي

ويدوره أكد د. جيمس زغبي رئيس المعهد العربي الأميركي -في كلمته- أن تنظيم مؤتمر الأخوة الإنسانية يعتبر حدثاً تاريخياً مهماً، ويشكل علامة فارقة في وقت نعيشه مليء بالأحداث المقلقة من العنف، ومجموعات تسعى لتحويل الدين لسلاح وتستخدمه سلاحاً للقمع والحرب. ولفت إلى أنه دائماً ما رأى أن أصابع الاتهام التي يشير فيها الغرب للشرق الأوسط، تحتاج للإشارة بأن هناك مجموعات كانوا ضحايا للعنف، تم التخلي عن حقوقهم وتعرضهم للاضطهاد، وأن هذه الحالات في تزايد في الولايات المتحدة؛ ولذلك علينا ألا نشير بأصابع الاتهام، بل يجب أن نستفيد من العمل معاً للعثور على حلول، وعلينا الانخراط جميعنا في ذلك في الشرق والغرب.

وقال: إن المؤتمر تاريخي ليس فقط؛ لأنه يجمع بين بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بل إن هذا اللقاء أيضاً هو لقاء روحي جامع، فالمئات من كل الأديان والعقائد اجتمعوا لمناقشة التسامح، وعلينا أن ننظر لحجم هذا المؤتمر الذي لم يحدث مثله في أي وقت ولم يحدث في التاريخ، ولم يكن ممكناً تخيل عقد مثل هذا المؤتمر، وهو ينعقد الآن في دولة يعيش فيها الجميع باحترام مع اختلاف الأديان والأعراق.

وأضاف أن الرؤية العالمية الموجودة في الإمارات مبهرة ومثيرة للاهتمام، فيمكننا أن نرى أشخاصاً يفكرون بهذه الطريقة لجعل العالم أفضل، وهذا التوسع للوعي البشري العالمي، ونرى المسلمين والمسيحيين والبوذيين يجتمعون مع بعضهم بعضاً لبناء العلاقة الإنسانية.

فكرة نصبو إليها جميعاً

وفي كلمة ألقاها نيافة الأنبا يوليوس أسقف عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية، بالنيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أكد أن فكرة المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية نصبو إليها جميعاً، وهي فكرة رائدة وفعالة من أجل تعزيز الأخوة الإنسانية، وترسيخ قيم الإخاء والمحبة والتسامح والسلام بين كل البشر. فالبشر جميعاً من أصل واحد، وكلنا من أب واحد هو آدم، وأم واحدة هي حواء، ومن ثم فالبشر جميعاً إخوة في الإنسانية، وخالق السموات والأرض هو الله تبارك اسمه جعل سماءً واحدة تظللنا جميعاً، وأرضاً واحدة تقلنا كلنا معاً، والإخاء بين البشر يقوم على مبادئ المساواة والمحبة والمودة والتسامح والسلام بين الناس جميعاً.

ولفت إلى أن التآخي بين البشر تأثرت به كثير من الحضارات والثقافات والمعتقدات، وعملت على الحفاظ عليه على مر العصور والقرون، وكان الإخاء بين البشر والقيم الإنسانية النبيلة هما صمام الأمان الذي حفظ للبشرية بقاءها ووجودها واستمراريتها. وإن الإنسان يتفرد بالتمتع بالكرامة الإنسانية لمجرد كونه إنساناً، مهما كان جنسه أو لونه أو عرقه، والكرامة الإنسانية هي خصوصية أو ميزة منحها الخالق لكل إنسان من أعضاء الأسرة البشرية الواحدة. وقال إنه رغم وجود أو ظهور اختلافات بين الثقافات أو المجتمعات أحياناً، إلا أن التعايش السلمي والتسامح بين الشعوب والمجتمعات والأفراد هو الضمان للقضاء على مظاهر التطرف والعنف والتي تطل برأسها بين الحين والآخر، وبمعنى آخر أن نضع القواسم المشتركة بين الثقافات والحضارات قبل الاختلافات والخلافات التي من شأنها أن تؤدي إلى التصادم والتشاجر مع الآخر، فرداً أو مجموعات، وإقامة وبناء جسور من التواصل بين الثقافات والحضارات والمجتمعات، وأن نعطي الأولوية لثقافة الحوار بدلاً من ثقافة الجدار، وثقافة الشجار، وأن ندرك أن الدين للديان وأن الوطن للإنسان، وأن مساندتنا لبعضنا بعضاً تكون أكثر تأثيراً من أن نكون مجموعات أو جماعات مبعثرة أو مشتتة.

تحقيق المحبة والسلام

وأضاف: إن صميم رسالتنا الروحية يكمن في تحقيق المحبة والسلام والمساواة والتآخي بين البشر والدعوة إلى التوبة والحياة الأفضل والقيم الروحية والإنسانية والاجتماعية، ومساندة المحتاجين.

وتابع: قدمت الإمارات نموذجاً متميزاً في ثقافة الإخاء والتسامح، ليس على المستوى النظري فقط، بل على المستوى التطبيقي والعملي، وبالفعل كانت هناك خطوات تطبيقية لترسيخ قيم الإخاء والسلام والتسامح وتحويلها إلى منهج حياة وبرامج عمل تغطي المجالات والقطاعات كافة، من أجل تعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة.

وتحتضن دولة الإمارات كنائس عدة، وتتيح للأفراد ممارسة شعائرهم الدينية، ولديها مبادرات عديدة من أجل ترسيخ ثقافة التسامح والسلام، وتحقيق التعايش المشترك للجميع، والإخاء والتسامح ليس قيمة جديدة في دولة الإمارات، بل هو من قيم الأجداد والآباء المؤسسين، وكانت قيم الإخاء والتسامح نهجاً لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

التسامح هدفاً وغاية

وبدأ الموقر سوامي برهمافيهاري، كبير كهنة معبد سواميناريان سانسات، بجمهورية الهند، كلمته بترنيمه سلام، وقال: «دائماً ما أتحدث عن السلام والتسامح، وكل ما ترغبون فيه بهذه الأرض لا يمكن تحقيقه من دون التسامح». وأكد أن الازدهار وتحديث المدن والعالم ليس كافياً في حالة تقليل أهمية البشر، ويأتي المؤتمر ليلح على هذا الأمر، فلماذا كبريات الصناعات في العالم هي عن الأسلحة، في حين تعقد المؤتمرات عن السلام والمحبة. وقال: لا يوجد أبرياء في لعبة التحديات، وإن الدين هو الطريق للخالق، وهو بحد ذاته يجب أن يكون عالمياً، حيث تم تعليمنا أن كل دين هو منجم من القيم، تعلمنا أن ندع الأفكار النبيلة تأتي إلينا من كل صوب إذا فهمنا القيم.

أمين مجلس الكنائس العالمي: جميعنا أعضاء في أسرة بشرية واحدة

قال القس أولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي- الاتحاد السويسري: جميعنا أعضاء في أسرة بشرية واحدة كبشر، ونحن على صلة مع بعضنا بعضاً، نحن اليوم معاً في مؤتمر الأخوة الإنسانية، مثل العائلة التي توجد بها اختلافات وتحديات، تتمثل في كيفية التعامل مع الاختلافات، وسط شعورنا بالأمان والدعم، وكل شيء يمكن التغلب عليه بالحياد والحب. وأضاف: علينا أن نظهر الحب لبعضنا بعضاً الذي يمكنه أن يحقق العدالة والسلام.

ولفت إلى أنه على الجميع في هذا المؤتمر العمل بشعار أن نكون معاً من أجل تحقيق العدالة والسلام، والتركيز على كيفية التعامل مع التطرف، وهو أمر يواجه الإنسانية، وله تأثيره السلبي على الجميع، مشيراً إلى الترابط الوراثي بين الجميع، وأن مفهوم العرق أمر مستجد، من أجل مصالح سياسية، وأن التطرف حقيقة متوحشة تستثني الآخرين، وأن التطرف ذنب بشري واحد من أكثر سموم العالم، ويمثل خطراً كبيراً وتبعات مميتة على مستوى العالم. وشهد العالم الكثير من الأعمال ضد الإنسانية والتقليل من الآخرين وتهميشهم لانتمائهم لعرق أو دين آخر. وأكد أهمية الأخوة الإنسانية، فهي رسالة، وعلينا أن نكون بشراً حقيقيين نعترف بالآخرين. وبالرغم من الاختلافات من ناحية اللون والثقافة، لكننا نمثل في الوقت عينه ثقافات مختلفة تكتسي تنوعاً وثراءً وتقاليد متعددة، وإن التعددية الدينية موجودة لأسباب عدة، وذلك لا يعني أننا لسنا إخوة.

السيد علي الأمين: لقاء تاريخي يعزز الروابط الإنسانية

أكد سماحة السيد علي الأمين عضو مجلس حكماء المسلمين، الجمهورية اللبنانية، أن هذا اللقاء اليوم بمدينة أبوظبي على أرض دولة الإمارات، دلالة على التسامح والتعايش السلمي والإنساني في هذا الوطن الذي يجمع قيادات دينية عالمية في طليعتها بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. فهو لقاء تاريخي يعزز الروابط الإنسانية، ويعمل على نبذ ثقافة التعصب والعنف والكراهية، من خلال نشره وتجسيده القيم الروحية الداعية للسلم العالمي، والحوار والأخوة بين جميع بني البشر.

وقال: «في هذا اللقاء دلالة كبرى على سمو الإنسان، لسعيه نحو الحوار للتلاقي والتعاون مع شركائه في الوجود الإنساني».

وأضاف: «الأخوة الإنسانية بين البشر هي في محور الرسالات السماوية، حيث إن الإنسان هو فيها المحور لكل الرسالات والرسل ولولا وجود الإنسان لم يكن لهذا الكون أن يحتاج لإرسال رسل ورسالات، وكلما تطورت الأنظمة في مجالات العلوم، تشتد الحاجة للتواصل بين الشعوب، وهذا ما يتحقق بالحوار الجاد، فبالحوار الجاد تتحقق تلك الغاية السامية من التلاقي والتواصل، وهو يضمن استمرار تقدم المجتمعات، ويجنبها مخاطر الحروب المدمرة». وتابع: كما تقوم القيم الدينية بدور فعال ومؤثر في هذا الجانب؛ لأنها مصدر لتعليم الإنسان وتزويده بالتعاليم المفيدة، تشتمل قيماً روحية ومبادئ إنسانية تنمي في نفسه عوامل الخير والصلاح.

سلطان فيصل الرميثي: نقطة فارقة للحوار بين أصحاب العقائد

عقد الدكتور سلطان فيصل الرميثي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، مؤتمراً صحفياً، أوضح خلاله فعاليات مؤتمر الأخوة الإنسانية الذي انطلقت أعماله في أبوظبي أمس. وقال الرميثي، إن هذا المؤتمر الذي ينعقد بالتزامن مع زيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يشكل نقطة فارقة للحوار بين أصحاب العقائد، وتوقع نتائج إيجابية يتمخض عنها المؤتمر.

وأشار إلى أن مجلس حكماء المسلمين سعد باستقبال واستضافة كوكبة عظيمة من المتحدثين والمفكرين، يمثلون أكثر من 12 ديانة وعقيدة وطائفة. وأوضح أنه عند اجتماع كل هذه الشخصيات والعقائد على أرض إمارات الخير، يعلنون للعالم أن البشرية يربطها عقد أخوة إنسانية، وأن كل البشرية بفطرتها الأساسية، هم إخوة وقادرون على الحوار والعيش سوياً.

وشملت جلسات اليوم الأول جلسة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في دولة الإمارات. وأكد معاليه في حديثه، أهمية إرساء مبادئ الاحترام والتفاهم المتبادل في وجه مختلف القوى الهدامة والمتمثلة في التطرف الديني، وكذلك أشكال التمييز والعنصرية والحقد والكراهية كافة. ودعا جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في العالم إلى مشاركة دولة الإمارات في عام التسامح، للمساهمة في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية، وتحقيق مبادئ العدالة.