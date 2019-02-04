رؤساء مجالس أعمال في الدولة لـ «الاتحاد»: قيم التسـامح تجعل الإمارات بيئة مثالية للتعايش والاستثمار

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رؤساء مجالس أعمال بالدولة أهمية زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للإمارات، في تكريس مكانة الإمارات الرائدة في مجال نشر التسامح والتعايش بين كافة الجنسيات والديانات والثقافات.

وقالوا لـ «الاتحاد» إن تميز الإمارات في تبني قيم التسامح جعلها بيئة مثالية للتعايش وجذب المستثمرين من كافة دول العالم. وأوضحوا أنه بجانب المزايا الاستثمارية التي تقدمها الدولة لجذب المستثمرين، فإن تميز الإمارات في نشر قيم التسامح وقبول الآخر ودعم الحريات وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن العدالة وسيادة القانون، يعد الدافع الرئيسي لتفضيل كثير من المستثمرين والشركات العالمية للإمارات كوجهة استثمارية رائدة. وأضافوا أن توفر الأمن والأمان في الإمارات، فضلا عن جودة المعيشة والخدمات، يجعل من الإمارات المكان الأمثل للمستثمرين للإقامة وليس الاستثمار فقط.

استراتيجية شاملة

قال محمد المعايطة رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأردني بأبوظبي إنه رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة، فإن الإمارات حافظت على بيئة جاذبة للاستثمار، حيث إن تأثر المستثمرين بالإمارات أقل مقارنة بباقي دول المنطقة، وهو ما يدل على قدرة الاقتصاد الإماراتي على تجاوز التحديات.

وأضاف، أن ذلك ما كان ليتحقق بدون استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على تقديم التسهيلات للمستثمرين، إذ إن التنمية الاقتصادية ترتبط بعوامل أخرى تتعلق بالتنمية الاجتماعية والثقافية، مؤكداً أن انتشار قيم التسامح والحريات تعد أكثر العوامل المشجعة للمستثمرين الأجانب في الإمارات.

وأكد المعايطة أن الإمارات يعيش على أرضها 200 جنسية، وسط تناغم بين الأفراد رغم اختلاف الجنسيات والمعتقدات الدينية، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على استيعاب كافة الثقافات. وأوضح، أن سيادة القانون وتحقيق العدالة يشجع المستثمرين، لاسيما الأوروبيون على الاستثمار بالإمارات، في ظل ضمان توفر الأمان الاقتصادي والاستثماري، ما يضمن حقوق المستثمرين.

وأشار المعايطة إلى أهمية زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للإمارات، ما يؤكد مكانة الإمارات في استضافة مثل هذه اللقاءات التاريخية، ويعزز من دورها الرائد في نشر قيم التسامح.

استقرار اجتماعي

بدوره، قال ضياء الشكرجي رئيس مجلس إدارة مجلس العمل العراقي بأبوظبي إن دولة الإمارات كان لها السبق في تبني قيم التسامح، ووجود وزارة للتسامح، وهو ما تم تتويجه حاليا بتنظيم فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر، وذلك بالتزامن مع الزيارة التاريخية لكل من قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للإمارات.

وأوضح الشكرجي، أن الإمارات تتميز بانتشار قيم التسامح، وسيادة القانون والحريات وحقوق الإنسان والشفافية، وهي أمور جاذبة للاستثمار والعمل، موضحاً أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يمثل بيئة مثالية لجذب الاستثمار في الإمارات.

وأضاف، أن ثقة المستثمر في الاستثمار بالإمارات ترتبط بثقته في حماية حرياته وحقوقه، وثقته في القضاء والعدالة والقانون الإماراتي.

وأكد الشكرجي، أهمية زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات، في جذب أنظار العالم للدولة، وإبراز دورها في نشر قيم التسامح وثقافة الحوار، ونجاح تجربتها في تعايش أكثر من 200 جنسية على أرضها دون تفرقة.

بيئة مثالية

قال محمد دمق رئيس مجلس الأعمال التونسي، إن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات تعد تتويجاً لما حققته الدولة من إنجازات بارزة وغير مسبوقة في نشر قيم التسامح والتعايش بين كافة الجنسيات والديانات.

وأوضح دمق، أن رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب يهتمون بالعمل في بيئة تتوفر بها سبل التعايش والإقامة، وهو ما يتوفر في الإمارات، التي تعد بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف دول العالم. وأكد أن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيكون لها مردود إيجابي على كافة الأصعدة.

وأوضح دمق، أن توفر الأمان الاقتصادي والاستثماري يضمن حقوق المستثمرين، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للإمارات.

يذكر أن العاصمة أبوظبي تصدرت قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، بحسب الموقع الإلكتروني نومبيو الذي يستند في إصدار تقاريره إلى قاعدة بيانات ومعلومات هي الأضخم، وتتضمن تفاصيل عن الحياة والمعيشة بها، حيث تفوقت أبوظبي على 300 مدينة حول العالم، من بينها طوكيو وبازل وميونخ وفيينا.

مناخ استثماري

ومن جهته، قال المهندس السيد زكريا رئيس مجلس رجال الأعمال المصري بأبوظبي، إن وجود مستثمرين يقيمون في الإمارات منذ أكثر من 4 عقود، ما كان ليحدث إلا مع انتشار قيم التسامح وقبول الآخر، مؤكداً أن هذه المبادئ توفر المناخ المثالي لأي مستثمر ومقيم في الدولة.

وأوضح زكريا، أن سيادة القانون والعدالة في الإمارات يضمن حقوق المستثمرين، في ظل تأكد المستثمر من توفر الشفافية والمصداقية في كافة تعاملاته.

وأضاف: المبادئ الراسخة والقيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ترسيخها لدى أبناء الإمارات، وحرص القيادة الرشيدة على ترسيخ التسامح، يعد قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب، وبات سمة أساسية تميز الإمارات، وترسخ مكانتها العالمية كدولة رائدة في نشر قيم التسامح وسيادة القانون. وأوضح زكريا، أن قيم التسامح عنصر مهم في التنمية الاقتصادية بالإمارات وتحقيق معدلات النمو المرتفعة بالدولة، في ظل وجود عدد كبير من الجنسيات والثقافات والديانات على أرض الإمارات دون تفرقة.

وأشار، إلى أهمية تنظيم فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر.

مستوى المعيشة

كشف استبيان جديد أجراه بيت دوت كوم مؤخراً بالتعاون مع يوجوف، تحت عنوان «أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن أبوظبي ودبي هما أفضل مدينتين للعيش والعمل في المنطقة، حيث تم ترتيب المدن بحسب العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة والعوامل الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال.