محمد خليفة المبارك: الزيارة حدث تاريخي ومفصلي في مستقبل البشرية

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن الزيارة التاريخية المشتركة لكل من قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تجسد قيم التسامح والانفتاح والحوار مع الآخر التي تؤمن بها دولة الإمارات، وتعمل على ترسيخها ودعمها محلياً وعالمياً وعلى مختلف الصعد. وقال معاليه: إن لقاء «الأخوة الإنسانية» يعد حدثاً تاريخياً ليس لدولة الإمارات وحدها، بل للإنسانية جمعاء، حيث يقود أكبر قطبين دينيين في العالم حواراً متقدماً سيكون مفصلياً في مستقبل البشرية.

وأضاف: إن احتضان الإمارات مختلف الجنسيات والأديان والثقافات والتي تتعايش فيما بينها في وفاق وتوازن، يعكس النهج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما أقام الدولة على قيم الاتحاد والتعاون والتعاضد بين مختلف أفراد المجتمع، وضمن ذلك بأطر قانونية وتشريعية تضمن حقوق الأفراد بمختلف جنسياتهم ودياناتهم وخلفياتهم الثقافية.

وأكد معاليه أن تزامن زيارة اثنين من رموز التسامح والسلام عالمياً للدولة مع عام التسامح، يوجه رسالة عميقة مفادها المضي قدماً على نفس نهج الأب المؤسس، وذلك تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يواصل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي والتي أصبحت نموذجاً فريداً من نوعه لقبول التنوع والتعايش بين الثقافات، وذلك من خلال دعم الحوار بين جميع الأطياف والاستمرار في العمل على التنمية والبناء على أسس تدفع التطور الإنساني، وإيجاد حلول لتحديات العصر، بما يحقق التعايش والسلام بين الشعوب بعيداً عن الأفكار الصدامية أو الفروقات التي تخلق الشقاق والصراعات. وقال: يسعدنا الترحيب بالبابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على أرض الإمارات، وذلك من منطلق العناية بالإنسان، وتحقيق المساواة والاحترام والحياة الكريمة للجميع.