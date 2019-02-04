ولي عهد الفجيرة يستقبل عائشة الظهوري

الفجيرة (وام) استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، في مكتبه بالديوان الأميري، عائشة الظهوري بمناسبة حصولها على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم على مستوى الدولة، وذلك ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة المعلمة عائشة على الإنجاز الكبير الذي حققته في المجال التعليمي. واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح موجز عن طرق التعليم الحديثة التي اتبعتها في تعليم اللغة الإنجليزية في مدرسة جويرية بنت الحارث للتعليم الأساسي في الفجيرة، وحثها على بذل مزيد من الجهد لمواصلة النجاح والتفوق المهني في القطاع التعليمي.

بدورها، شكرت الظهوري سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، على دعمه وتشجيعه الدائم للموظفين المواطنين المتميزين، حضر اللقاء، سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وسندية السماحي مديرة منطقة الفجيرة التعليمية.

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