«التربية»: تعطيل الدراسة اليوم بدبي والشارقة وغداً مدارس الدولة كافة

أبوظبي (الاتحاد) قررت وزارة التربية والتعليم، تعطيل دوام الطلبة اليوم الاثنين في المدارس الحكومية التابعة لدبي والشارقة فقط، بجانب عدد من المدارس الخاصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تقرر تعطيل الدراسة يوم غد الثلاثاء ليشمل جميع مدن الدولة وجميع المدارس الحكومية والخاصة، بحسب ما أعلنته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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