انطلاق حملة الشيخة فاطمة لعلاج الأطفال والنساء في القرى المغربية

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت الحملة الإنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في القرى المغربية لعلاج الأطفال والنساء تحت شعار«على خطى زايد». وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، إنه تم إطلاق حملة الشيخة فاطمة الإنسانية في المحطة الحالية في القرى المغربية تحت إشراف عامل إقليم اسفي وبالتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة بالإقليم وبحضور سيف خليفة الطنيجي سكرتير أول في سفارة الدولة في الرباط، وسلطان الخيال الآمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري رئيس الوفد الرسمي، وعدد من المسؤولين المغاربة، ومن أعضاء السلك الدبلوماسي وإدارة حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية في المغرب وكبار المسؤولين بالحكومة المحلية بإقليم اسفي والعديد من الأطباء وجمع من أهالي المنطقة. وأكدت السويدي أن إطلاق الحملة الإنسانية في القرى المغربية يأتي في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تحت شعار «كلنا أمنا فاطمة» وفي مبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وكلية الشيخة فاطمة للعلوم الصحية في الرباط، وبالشراكة مع جمعية الأيادي البيضاء المغربية، ووزارة الصحة المغربية، وبالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية في نموذج مميز ومبتكر للشراكة في مجالات العمل الإنساني الطبي التخصصي لإيجاد حلول واقعية لمشاركات صحية تساهم في التخفيف من معاناة المرضى من النساء والأطفال وكبار السن.