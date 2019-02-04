ميثاء الحبسي لـ «الاتحاد»: 50 ألف شاب استفادوا من برامج مؤسسة الإمارات في 2018

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

استفاد أكثر من 50 ألف شاب من برامج مؤسسة الإمارات المُختلفة في عام 2018 ، تماشياً مع استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تمكين الشباب وإرشادهم ورفع كفاءاتهم لضمان مشاركاتهم بشكل فعال في مسيرة التنمية في الوقت الذي أعدت فيه المؤسسة خطة العمل السنوية استعداداً لعام التسامح. وكشفت ميثاء الحبسي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات في حوار خاص لـ «الاتحاد» عن خطط المؤسسة في عام التسامح، قائلة إن المؤسسة تركز من خلال برامجها في عام 2019 على ترسيخ قيمة التسامح والانفتاح على الثقافات المختلفة والاستفادة منها، وذلك بإعداد الشباب للقيام بدورهم كسفراء للتسامح تماشيًا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عامًا للتسامح»، مضيفة أن خطط المؤسسة تهدف أيضاً إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من شباب دولة الإمارات العربية المتحدة في عام التسامح من خلال مشاريع المؤسسة وبرامجها لتحقيق انتشار أكبر على مستوى الدولة ولإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة والمشاركة بشكل فعال في عملية التثقيف وزيادة الوعي حول أهمية احترام وتقدير التنوع الثري في الثقافات المختلفة وتعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر».

عن تواجد المؤسسة في الفعاليات الكبرى في 2019 ، أضافت الحبسي: «وقعت مؤسسة الإمارات اتفاقية شراكة مع اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 وتشارك مؤسسة الإمارات بموجب هذه الاتفاقية في الحدث حيث تعمل جنبا إلى جنب مع اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص لاستضافة أبوظبي الألعاب العالمية 2019 من خلال ‏تقديم الدعم عبر وسائل مختلفة من ضمنها منصة «متطوعين.إمارات» ونظام التطوع الحديث الذي طورته المؤسسة لخدمة فريق الأولمبياد الخاص أثناء عملية تسجيل المتطوعين ‏وإدارة البيانات ‏بالإضافة إلى أنظمة التواصل وخدمات الاتصال ‏عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الإلكتروني».

تطوير البرامج

وأشارت إلى أن العام الحالي سيشهد نقلة نوعية في إطار تطوير البرامج ومنها برنامج «بالعلوم نفكر» حيث تقوم المؤسسة على توسيع نطاق فعاليات معرض بالعلوم نفكر 2019 لتشمل إمارات الدولة السبع، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى الوصول ببرامج وفعاليات المؤسسة للشباب من جميع أنحاء الإمارات العربية المُتحدة، وذلك لتمكين الشباب وإرشادهم وإعدادهم بالشكل الأمثل لدورهم المنشود كقادة للمستقبل، فالمعرض سينطلق في إمارة دبي وينتقل إلى العاصمة أبوظبي قبل أن يصل إلى إمارة الشارقة، ومنها إلى رأس الخيمة ثم إلى الفجيرة إلى أن يُنهي فعالياته لعام 2019 في إمارة عجمان.

ولفتت إلى أن العام الجاري يشهد إطلاق النسخة الرابعة من جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي لدعم وتحفيز قدرات ومهارات الريادة الاجتماعية لدى الشباب في منطقة الخليج ومُساعدتهم على تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الاجتماعية التي يوجهونها، وتزويدهم بالدعم اللازم لإحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام يعود بالنفع على مجتمعاتهم وبلدانهم.

فعاليات عالمية

وعن استعداد المؤسسة لاستضافة المؤتمر العالمي للتطوع في 2020، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات: «إن هناك عدة أهداف رئيسة نسعى إلى تحقيقها كجزء من استعداداتنا للمؤتمر العالمي للتطوع، حيث نعمل على إشراك وفود من دولة الإمارات العربية المتحدة في الأحداث والفعاليات والمُبادرات القادمة للرابطة الدولية للجهود التطوعية فضلًا عن تنظيم منتديات تطوعية في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول المنطقة، كما نعمل بشكل وثيق مع وزارة تنمية المجتمع وجميع المعنيين والعاملين بقطاع العمل التطوعي على تصميم مبادرات يتم إطلاقها قبل وخلال المؤتمر العالمي للتطوع 2020 في أبوظبي كما سنركز على الأفكار الجديدة والمبتكرة التي تضيف إلى قطاع العمل التطوعي، كما سنعمل مع المجتمع التطوعي الدولي للتعاون في المشروعات التطوعية الجديدة التي سيتم إطلاقها إقليميًا ودوليًا.

وزادت الحبسي: «في أبريل 2019، سوف يقوم وفد من مؤسسة الإمارات بزيارة المؤتمر التطوعي الإقليمي بلندن، وكذلك في مايو حيث يحضر الوفد المهرجان العالمي للشباب في روسيا، وسنعمل من خلال هذه الزيارات على التعرف عن قرب على المعلومات والمعايير اللازمة لتعزيز عملية تنظيم المؤتمر العالمي للتطوع في أبوظبي وذلك ليخرج المؤتمر بالصورة المثالية التي تليق بعالمية الحدث وبتميز دولة الإمارات العربية المُتحدة كمنارة للتطوع في المنطقة والعالم».

إنجازات ونجاحات

وعلى صعيد ما وصلت إليه المؤسسة من تطور، قالت الحبسي: «إن المؤسسة حققت إنجازات شتى في عام زايد بدعم القيادة الرشيدة المستمر وتوجيهات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، رئيس اللجنة التنفيذية في المؤسسة، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات، وذلك عبر البرامج والمُبادرات والشراكات المُثمرة في ضوء تأكيد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات على أهمية مشاركة الشباب والمؤسسات المانحة في دعم برامج المؤسسة وتعزيز فعالياتها ودعم مسار التحول الذي تبنته المؤسسة، والذي يقوم على تبني برامج اجتماعية قادرة على تعزيز قيمة اجتماعية مستدامة، حيث استفاد أكثر من 50 ألف شاب من برامج المؤسسة المُختلفة في عام 2018 فقط».

وأضافت: «كما شهد عام زايد إنجازات نوعية لمؤسسة الإمارات في عدة مجالات، أولها مجال العمل التطوعي حيث قام أكثر من 16 ألف متطوع من متطوعي برنامج تكاتف التابع لمؤسسة الإمارات برد الجميل للمجتمع، وبحلول شهر رمضان الكريم أطلقت المؤسسة حملة الدنيا بخير الرمضانية التي شهدت توزيع أكثر من 100 ألف صندوق خيري على يد أكثر من 1500 متطوع خلال 10 آلاف ساعة تطوعية على مدار شهر رمضان، وامتدت أنشطة برنامج تكاتف الرمضانية لتشمل فعالية» أمنيات الأطفال « حيث قام عدد من الشباب بتنظيم فعاليات خاصة من أجل تحقيق أمنيات وأحلام عدد من الأطفال الأيتام وذوي الدخل المحدود بتوزيع الهدايا عليهم لإدخال السرور إلى قلوبهم ، كما قُمنا بتوسيع نطاق منصة متطوعين.إمارات الرقمية حيث سجل 375 ألف متطوع و 375 مؤسسة في المنصة، فضلا عن إطلاق رحلات تطوعية إلى أفريقيا».

تدريب 1900 رائد أعمال شاب

حققت المؤسسة نجاحات كبيرة على صعيد ريادة الأعمال الاجتماعية، وذلك عن طريق برنامج كفاءات الذي قام بتدريب أكثر من 1900 رائد أعمال شاب، وبحلول شهر الإمارات للابتكار أطلقت المؤسسة مبادرة «روّاد التطوع.. شبابنا على خطى زايد» عبر منصة «متطوعين. إمارات» وهي المبادرة التي تهدف إلى دعم أفكار الشباب ومبادراتهم التطوعية لوجستياً ومادياً واستثمار طاقاتهم الإبداعية لخدمة المجتمع، فضلاً عن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لدعمهم.