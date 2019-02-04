علي الهنوري (دبي) أطلقت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان وحدة «زايد للإسكان» للخدمات المتنقلة والتي تعد إحدى القنوات المبتكرة في تقديم الخدمات للمتعاملين، في المرحلة الأولى، وذلك خلال حفل افتتاح فعاليات شهر الابتكار بمقر البرنامج في دبي، بحضور قيادات البرنامج والموظفين.

وأعلنت الفندي 23 فعالية، متوزعة بين إمارات الدولة، بالتزامن مع جدول فعاليات شهر الابتكار، مشيرة إلى أن السيارة المتنقلة ستزود المتعاملين بخدمات البرنامج في الإمارات المختلفة لضمان الوصول إلى الجمهور، وفق جدول سيتم الإعلان عنه عبر قنوات التواصل الاجتماعي، مؤكدة إمكانية الحجز المسبق للمواعيد، حيث ستقوم الوحدة المتنقلة بالوصول إلى مقدم الخدمة حسب اختياره، وستركز السيارة المتنقلة على فئة أصحاب الهمم وكبار المواطنين للوصول إليهم فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإسكانية، حيث تتصدر هذه الفئات قائمة الأولويات لدى البرنامج، كما سيستفيد من هذه المبادرة حاملو بطاقتي «حماة الوطن» و«أبشر».

وقالت: إن الوحدة المتنقلة قناة مبتكرة لتقديم الخدمات الحكومية، حيث ستقدم مجموعة من الخدمات، كما ستقوم بتقديم الاستشارات السكنية فيما يخص المسكن.

وأضافت: أن برنامج الشيخ زايد للإسكان في خطته الاستراتيجية يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار ودعم آلياته، بتهيئة بيئة عمل مؤسسية ومحفزة.

كانت هذه تفاصيل خبر «زايد للإسكان» يطلق الوحدة المتنقلة للخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.