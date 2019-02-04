بلدية الظفرة: تفعيل المنصة الذكية في دوائر مدن المنطقة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تعمل بلدية منطقة الظفرة على تفعيل المنصة الذكية «سمارت هب» في الدوائر الحكومية في مختلف مدن الظفرة، حيث قام فريق من البلدية بتسجيل عدد كبير من موظفي الدوائر الحكومية، للاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدم من خلال المنصة. وتتواصل حملة التسجيل لتشمل جميع موظفي البلدية و12جهة حكومية خارجية. وقد بلغت نسبة معاملات البلدية التي تم إنجازها رقمياً 80 % خلال الشهر الماضي. وقد وجدت المبادرة قبولاً واسعاً من قبل موظفي الدوائر الحكومية انطلاقاً من توجيهات حكومتنا الرشيدة نحو التحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية في الدولة.

ودعت البلدية المتعاملين إلى مراجعة مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة «تم» على مستوى مدن المنطقة للتسجيل في منصة الدخول الذكي (سمارت باس) في حال لم يقوموا بالتسجيل مسبقاً للاستفادة من خدمات المنصة الذكية. وتحرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات وبالسرعة المطلوبة من أجل إسعاد المجتمع المحلي.

في الوقت ذاته نظم قطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة السلع الملتقى الأول للتوعية بالخدمات التي تقدمها بلدية منطقة الظفرة عبر المنصة الذكية سمارت هب 2019، ضمن خطة التوعية حيث استهدف فئة الطلاب والكوادر التعليمية.

حضر الملتقى الذي أقيم بمبنى مركز «تم» في مدينة السلع 68 طالباً وطالبة من مدارس المدينة، والمدير التنفيذي للقطاع، ومدير مركز تم، ومدير تخطيط المنطقة وعلاقات السكان. ويهدف الملتقى إلى تعريف فئات المجتمع على كيفية الحصول على الخدمات الحكومية عبر المنصة الذكية «سمارت هب» وتتميز المنصة بتوفير الوقت والجهد للمتعاملين، والتعرف على صاحب المعاملة بطريقة ذكية للحصول على بياناته، كما يمكن للمتعامل الدخول مرة واحدة باستخدام ملف مستخدم واحد.

يذكر أن تطبيق الخدمات الإلكترونية، عبر المنصة الذكية «سمارت هب» يؤدي إلى تقليل عدد زيارات المتعاملين للبلدية، لتمكّنهم من الحصول على خدماتهم بسرعة وسهولة بالغة، إذ إن باستطاعة متعاملي البلدية، الحصول على خدماتهم من أي مكان مما يقلل من الازدحام على «منافذ الخدمة»، وخفض فترة الانتظار في صالات خدمة المتعاملين للحصول عليها، ويقلل من استهلاك البنية التحتية، بالإضافة للحد من استهلاك الأوراق للحفاظ على بيئة آمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.