«بناة المدينة» يبدأ العمل على تحسين 11 خدمة حكومية

دبي (الاتحاد)

أعلن «بناة المدينة» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن بدء العمل على تحسين 11 خدمة حكومية مشتركة وفقاً لمنهجية التصميم الإبداعي للخدمات. تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية والوصول بها إلى مستويات ريادية جديدة وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة بإمارة دبي بنسبة 100% بحلول إكسبو 2020 دبي.

وشملت الخدمات التي انضمت لقائمة التحسين، الخدمات الحكومية في المناطق الحرة، وخدمة تأمين الفعاليات، وخدمة مزاولة الأعمال (الدفاع المدني)، ومزاولة الأعمال (الإسعاف)، ومزاولة الأعمال (غرفة التجارة)، ومزاولة الأعمال (الصحة والسلامة)، ومزاولة الأعمال (الرقابة الغذائية)، وخدمة القروض الإسكانية، وخدمة المواليد الجدد، وخدمة التدخل المبكر للأطفال أصحاب الهمم، وبيتنا مثالي.

وأشادت إيمان السويدي مدير أول مركز نموذج دبي بالجهود المبذولة والعمل الدؤوب لفرق العمل، مشيرة إلى الدور الفاعل الذي تلعبه «بناة المدينة» لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية في إمارة دبي، وتوفير تجربة إيجابية للمتعامل.

وقالت السويدي: «منذ إطلاق «بناة المدينة» عملت الفرق على العديد من المبادرات المشتركة التي من شأنها إسعاد المتعاملين وإعادة تصميم الخدمات الحكومية المشتركة، وذلك وفقاً لمنهجية التصميم الإبداعي للخدمات والتي تلعب دوراً بارزاً في خلق أفكار وحلول مبتكرة تعزز جودة الخدمات».

وقد شملت قائمة المشاركين في تقديم هذه الخدمات كلاً من: القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإدارة العامة للدفاع المدني، هيئة الصحة بدبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، دائرة الأراضي والأملاك، دائرة السياحة والتسويق التجاري، هيئة تنمية المجتمع، مكتب دبي الذكية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، غرفة دبي، سلطة مدينة دبي الملاحية، المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، مجموعة تيكوم،، برنامج الشيخ زايد للإسكان، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لجنة تأمين الفعاليات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة تنمية المجتمع، وزارة الاقتصاد.

وقد وصلت كافة الفرق الـ11 لمرحلة «توليد الأفكار والاختبار» والتي يتم فيها اختبار المبادرات المقترحة بالتعاون مع المتعاملين في مراكز تقديم الخدمة أو عبر مختلف قنوات تقديمها وذلك استعداداً لعرضها على مدراء العموم في مرحلة «عرض الحالة» والتي يتم خلالها أخذ الاعتمادات اللازمة ومن ثم تطبيق المبادرات، وبالتالي تسليم نتائجها بعد 6 أشهر من موعد الاجتماع.

يذكر أن عملية تحسين الخدمة الحكومية المشتركة تمر بخمس مراحل رئيسة في إطار منهجية التصميم الإبداعي للخدمات التي يعتمدها «بناة المدينة»، وهي مرحلة «التحضير للتغيير» وتبدأ باكتشاف تحدٍ ما في إحدى الخدمات أو تحديد فرصة معينة للارتقاء بها وتحضير جميع المتطلبات الأولية لتناولها، ويتم تحديد الخدمات ذات الأولوية بالتعاون مع مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومرحلة «الاستكشاف والتعاطف» وتتمحور حول استثمار الوقت والجهود الضرورية في الاطلاع بصورة أكبر على خلفية وسياق الخدمة قيد الدراسة. ويتم تطبيق ذلك من خلال الاستكشاف وجمع مصادر المعلومات بهدف فهم الخدمة والأشخاص المتأثرين بها أو المؤثرين عليها بشكل أفضل للمساهمة في ابتكار وتطوير الأفكار الأولية، ويتم خلال هذه المرحلة رسم رحلة المتعامل، ومرحلة «توليد الأفكار والاختبار» التي يتم من خلالها توليد الأفكار الأولية بغية طرح حلول ملموسة ومثالية من خلال التحقق من قائمة الحلول وتقييم مكوناتها ووضع نماذج أولية واختبارات عملية وتطوير التفاصيل والتعلم، وتأتي مرحلة «عرض الحالة» بعد الانتهاء من وضع نماذج أولية للمبادرات واختبارها وتعديلها بشكل مستمر لإعادة تصميم رحلة المتعامل، حيث تكون لدى فريق العمل فكرة واضحة عن المبادرة أو مجموعة المبادرات التي يرغب بتطبيقها لتغيير رحلة المتعامل نحو الأفضل.