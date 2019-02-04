اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة و«العلوم الإسلامية الماليزية»

الشارقة (الاتحاد) وقعت جامعة الشارقة اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم الإسلامية الماليزية بهدف تحقيق شراكة استراتيجية في مجال التدريس والبحوث العلمية، وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، ووقع الاتفاقية عن جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، الدكتور موسى أحمد مدير الجامعة، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، والدكتور طارق مرابطين، مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور مسعود إدريس، رئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية وممثلاً عن مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، والدكتور عبدالعزيز سفيان نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، وخالد الرابوي مدير إدارة العلاقات بالجامعة والقائم بأعمال نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك للشؤون المالية والإدارية.

استهل مدير الجامعة اللقاء بالترحيب بوفد جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، مؤكداً ترحيب جامعة الشارقة بكافة أشكال التعاون مع المؤسسات العلمية، ثم قدم مدير الجامعة نبذة عن جامعة الشارقة، ثم استعرض البرامج العلمية التي تطرحها الجامعة سواء في درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى المعاهد البحثية ومراكز التميز والمجمع الطبي، وعدد طلابها وخريجيها مما أهلها لتكون كبرى جامعات الدولة.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في الجوانب الأكاديمية والبحثية من خلال العمل على مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل المواد التعليمية والبحثية والمعلومات والمنشورات العلمية، والتعاون في البرامج التعليمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

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