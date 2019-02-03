هزاع بن زايد يشيد بلقاء الأخوة الإنسانية الذي تحتضنه الإمارات

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بلقاء الأخوة الإنسانية الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقال سموه في تصريحات له إن هذا اللقاء يفتح أبواب الأمل ويؤسس لمرحلة جديدة تجتمع فيها قوى الخير والمحبة في مواجهة دعوات التطرف والدمار.

وأضاف: "أهلا وسهلا بقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و ممثلي جميع الديانات.. وشكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأنك جعلت هذا الحدث الإنساني الكبير واقعا وهو خير حدث نفتتح به عام التسامح" .