انطلاق حملة الشيخة فاطمة الإنسانية في القرى المغربية

بدأت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية مهامها في القرى المغربية تحت شعار "على خطى زايد" باستخدام عيادات متنقلة ومستشفى ميداني بهدف تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية والجراحية للفئات المتعففة وخاصة الأطفال والنساء بإشراف أطباء متطوعين من الإمارات والمغرب.

وقالت سعادة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إنه تم إطلاق حملة الشيخة فاطمة الإنسانية في المحطة الحالية في القرى المغربية بإشراف عامل إقليم اسفي المغربي وبالتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة باسفي.

وأكدت سعادتها أن إطلاق الحملة الانسانية في القرى المغربية يأتي في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة". وفي مبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية وكلية الشيخة فاطمة للعلوم الصحية في الرباط وبالشراكة مع جمعية الأيادي البيضاء المغربية ووزارة الصحة المغربية وبالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات لدى المملكة المغربية في نموذج مميز ومبتكر للشراكة في مجالات العمل الإنساني الطبي التخصصي بهدف التخفيف من معاناة المرضى من النساء والأطفال وكبار السن، انسجاماً مع الروح الانسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وامتداداً لجسور الخير والعطاء لأبناء زايد الخير الذين انتهجوا خطاه في مجالات العمل الإنساني في شتى بقاع العالم .

ومن جانبه، أكد سعادة سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري رئيس الوفد الرسمي أن المهام الإنسانية لمستشفى الشيخة فاطمة الميداني في الاقليم المغربية يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرأة والطفل وكبار السن للتخفيف من معاناتهم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.

واكد رئيس جماعة "البدوزة" في إقليم اسفي المغربي، فيصل الزرهوني، أنه تم إطلاق المرحلة الحالية للمستشفى الميداني للأطفال والنساء بإشراف عامل إقليم اسفي وبحضور العديد من الأطباء وكباء المسؤولين من القطاعات الحكومية والخاصة والإنسانية بعد الانتهاء من جميع الاجراءات الإدارية والتجهيزات الفنية لاستقبال المرضى حسب الخطة الموضوعة من قبل فريق العمل لتقديم أفضل الخدمات المجانية التشخيصية والعلاجية والوقائية بإشراف أطباء متطوعين في مختلف التخصصات الطبية.

ومن جانبه، شدد عبدالسلام كويرير رئيس جمعية الأيادي البيضاء المغربية، على أهمية الخدمات الطبية المجانية للفرق الطبية التطوعية والمستشفى الميداني المتحرك، والتي ستقدم نقلة نوعية في مجال العمل الطبي المجتمعي الميداني في مختلف الأقاليم المغربية في مبادرة إنسانية مدتها سنة في المغرب.

وأكدت سعادة العنود العجمي، المديرة التنفيذية لمبادرة زايد العطاء مديرة مركز الامارات للتطوع، أن العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني للمرأة والطفل ستعمل من خلال خطة تشغيلية لتغطي جميع الاقاليم المغربية.

وأكدت أن اليوم الأول لإطلاق حملة الشيخة فاطمة الإنسانية شهد نجاحاً كبيراً في ايجاد حلول واقعية عملية لمشاكل صحية تعاني منها النساء والأطفال واقبال ما يزيد عن ألف من المرضى.

وأعرب المرضى، الذين استفادوا من الخدمات المجانية للمستشفى الميداني في اليوم الأول للحملة، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على مبادراتها الانسانية الطبية، وأشادوا باهتمام وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والتنموية، التي تخدمهم وتساهم في توفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم.