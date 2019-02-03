علي بن تميم: لقاء الأخوة في الإمارات ثمرة جهد استثنائي لمحمد بن زايد

قال سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام"، إن لقاء الإخوة الإنسانية في الإمارات ثمرة جهد دؤوب واستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لقاء الأخوة الإنسانية في الإمارات ثمرة جهد دؤوب واستثنائي للشيخ محمد بن زايد، الذي أدرك ببصيرة القائد التاريخي ضرورة إقامة جسور التواصل والتعايش بوصفها السبيل الوحيد والأنجع لمواجهة التشدد والإرهاب والانتقال نحو مستقبل أفضل للبشرية".

وأوضح "اليوم في لقاء الأخوة الإنسانية ترسخ دولة الإمارات دورها الطليعي وثقافتها الأصيلة في نشر قيم الخير والتعايش والسلام، لتكتب بذلك فصلاً جديداً من فصول حكاية كتب حروفها الأولى الشيخ زايد رحمه الله لتصبح اليوم قصة نبيلة تروى بكل لغات الأرض".

وتابع "ببالغ السعادة نرحب بوصول ضيفي ا?مارات العزيزين.. البابا فرنسيس بابا الكنسية الكاثوليكية وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف..ازدهار المحبة والتسامح والتآلف غرس أصيل نما في هذه ا?رض الطيبة.. هكذا أرادها زايد واحة للتعايش الإنساني تخدم كل ما فيه خير البشرية جمعاء".

واختتم قائلاً: "تمتزج أصوات المآذن مع أجراس الكنائس والقلوب كلها تتحد معاً في نشيد الأخوة والإنسانية الذي تقوده الإمارات بتناغم حضاري يليق بالمناسبة مشرعة نوافذ النور والألفة والتسامح لتملأ العالم حباً وسلاماً... فاتحة بذلك صفحة جديدة مجيدة في تاريخ العلاقات بين الأديان"