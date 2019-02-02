الإمارات.. عاصمة «التعايش».. وملتقى الأخيار

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تمثل زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى الدولة، محطة تاريخية ترسخ مكانة الإمارات عاصمة للتسامح وملتقى الأخيار.

ويعتبر النموذج الإماراتي للتسامح، متجدداً باستمرار، من حيث المبادرات والبرامج، وثابتاً، من حيث الرؤية الواضحة والفلسفة الرصينة للعيش معاً في سلام ووئام دائمين، انطلاقاً من الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات. وحظي هذا النموذج الإماراتي في التسامح بتقدير دولي، وفي عام 2017، حصلت الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التسامح تجاه الأجانب في ثلاثة تقارير دولية، هي: الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، وتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن «ليجاتم»، وتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد». وأوضحت دراسة أعدها الباحث يوسف النعيمي عضو مؤسس للبرنامج الوطني للتسامح، بعنوان «النموذج الإماراتي في التسامح»، أن هذا النموذج الفريد من نوعه يتميز بالرسوخ، حيث يستند إلى رؤية واضحة وفلسفة راسخة أرسى دعائمها مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وتكشف الدراسة عن جوانب هذا النموذج الإماراتي، وما قدمته الدولة من احترام للتعددية والتعايش والتسامح كقيم إنسانية رفيعة، نابعة من تعاليم ديننا الحنيف، حيث أكدتها الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي جاءت في السيرة النبوية المطهرة، والتي سار على نهجها كل من تبعها إلى يومنا هذا في إطار الفهم الصحيح لاعتدال ووسطية وسماحة وعظمة الإسلام ورقيه في إثراء التواصل بين مختلف الأجناس والأعراق؛ فيقول تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا؛ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ؛ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ». وأرسى مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» دعائم القيم الإنسانية المشتركة كالحوار والتعايش والاحترام والقبول والتعاون والتضامن، فقد أسس بنياناً صلباً بُنيت قواعده على الإخاء والمحبة والتآزر والمودة والتعاضد والوحدة.

قيم التعايش

وتصب مبادرات الدولة بالمجالات كافة في بوتقة الفكر والنهج التسامحي لمؤسسي الاتحاد- طيب الله ثراهم- ولقادة الدولة، ولتطلعات شعب الإمارات الأصيل. وتحرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله - على تأصيل قيم التسامح والتعايش واحترام التعددية، حيث تنطلق الدولة من ثوابت راسخة تعمل على تعزيز العلاقات مع الآخرين على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم والحوار والتعاون، ونبذ أشكال الإرهاب والعنف والتطرف كافة.

كما تعمل حكومة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على بلورة تلك الثوابت الوطنية، من خلال برامج وأنشطة رائدة تؤصل قيم التسامح واحترام التعددية الثقافية، والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً وطائفياً ودينياً، فدولة الإمارات كانت ومازالت داعية سلام ورمزاً التسامح بين الشعوب.

التربية الأخلاقية

ولدولة الإمارات العربية المتحدة العديدة من المبادرات الإنسانية العالمية الرائدة في سياق تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية الرفيعة، كاحترام التنوع، وقبول الآخر والتسامح والوئام، ومنها مبادرة مادة التربية الأخلاقية، إحدى المبادرات الخلاقة، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تهدف إلى تأصيل قيم التسامح والتعايش واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر عند النشء، بالتوازي مع المحافظة على القيم والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة التي تؤكد الاحترام والتعاون والمحبة والمودة والبذل والانتماء والتضحية والعطاء لأرض الإمارات.

وترصد الدراسة السمات والقيم التي يتسم بها الشعب الإماراتي الأصيل، ومنها دماثة الأخلاق، وحسن المعاملة، وإيجابية التواصل مع الآخرين، واحترام التنوع الثقافي الذي يثري المجتمع الإماراتي في شتى المجالات، ويعزز المكانة الرفيعة للدولة في ميادين التواصل الحضاري، والإثراء المعرفي، والإسهام الإيجابي لخدمة البشرية، وتحقيق سعادة وازدهار ورخاء المجتمعات.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم تسامحاً، إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية يعملون باحترام ويعيشون بوئام وانسجام، وينعمون بأمن وأمان، ويسهمون بفاعلية في تطور الدولة وتقدمها في مختلف المجالات والقطاعات.

التسامح في الدستور

وتؤكد نصوص دستور الإمارات على مبادئ التسامح واحترام التعددية، حيث يعتبر ذلك أساس تعامل دولة الإمارات بمختلف مكوناتها من المؤسسات والأفراد، والتي تقوم على الاحترام المتبادل مع الآخرين، كما أن جميع أفراد المجتمع متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم، فضلاً عن أن حرية القيام بشعائر الدين مصونة بالقانون، ويتمتع الأجانب بالحقوق والحريات، وفقاً للمواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات، وهذا ما نص عليه دستور الإمارات.

وتنص المادة 25 من الدستور على أن «جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي»، ونصت المادة 32 على «حرية القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب العامة». ونصت المادة 40 على أنه «يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها».

وترصد الدراسة التقدير العالمي للنموذج الإماراتي في التسامح، حيث جاءت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر التسامح تجاه الأجانب، فقد حصلت الإمارات عام 2017 على المرتبة الأولى عالمياً لمؤشر التسامح تجاه الأجانب في ثلاثة تقارير دولية، وهي: الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، وتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن «ليجاتم»، وتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».

كما حصلت الدولة على المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الثقافة الوطنية المرتبط بدرجة التسامح، ومدى انفتاح الثقافة المحلية لتقبل الآخر، إذ صعدت الإمارات من المرتبة الثامنة عام 2015 إلى المرتبة الثالثة عام 2016، وذلك بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2016، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية العالمية في سويسرا، والذي قيَّمَ 61 اقتصاداً متقدماً.

القضاء على التمييز

ورصد تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة في عام 2009 النهج الإماراتي في القضاء على التمييز والذي يأتي ضمن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974، وتم إعداد التقرير بإشراف وزارة الخارجية، وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري.

وأشار إلى أنه لا يوجد في دستور الدولة ما يخالف اتفاقية حظر التمييز العنصري. وضمن الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان ومنع التمييز العنصري، تمت الإشارة إلى الباب الثالث من دستور الدولة (الحقوق والحريات والواجبات العامة)، وتحديداً تم ذكر نصوص المواد أرقام (25 – 26 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41)، بما يؤكد أن هذه الحقوق مصونة.

احترام التعددية

وأشارت الدراسة إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز جهودها في احترام التعددية والقبول بالتنوع وتعزيز قيم التسامح والتعايش، وأوضحت أن الدولة اتخذت إجراءات عدة لتعزيز جهودها في تحقيق التعايش، من بينها إجراءات قانونية تشريعية، وإجراءات دينية ثقافية، وإجراءات إعلامية اجتماعية.

بالنسبة للأمور القانونية والتشريعية: صدر في عام 2006 «قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية». وفي عام 2009، شَكَّلَ مجلس الوزراء «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب»، وفي عام 2013 تم إِنْشاء «مركز هداية الدولي للتَّمَيز في مُكافحة التَّطَرُّفِ العَنيف»، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف. في عام 2014 صدر «قانون مُكافَحَة الجرائِم الإرْهابية»، وفي عام 2015، صدر «قانون مُكافَحَةِ التَّمْييزِ والكراهية»، والذي اشتمل على مواد تضمن المساواة بين أفراد المجتمع، وتجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل.

الدين والثقافة

وفيما يتعلق بالجوانب الدينية والثقافة التي تعزز قيم التسامح، أسست الدولة في يوليو 2014 «مَجْلِس حُكَمَاء المُسْلِمين»، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي.

واحتضنت الدولة منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يسعى إلى تأكيد أوّلية السلم، باعتباره الضامن الحقيقي لسائر الحقوق، ويسهم في إيجاد فضاء رحب للحوار والتسامح، كما يعزز دور العلماء في نشر الفهم الصحيح والمنهجية السلمية للتدين، ويحيي قيم الرحمة والحكمة والمصلحة والعدل.

تصويب الأفكار الخاطئة

وتبنت الدولة عدداً من المبادرات المعنية بتوظيف الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام التعددية، أبرزها: «مركز صواب.. متحدون ضد التطرف»، وهو مبادرة تفاعلية تأسست بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية؛ بهدف تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي لتصويب الأفكار الخاطئة.

واعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب في مايو 2015 المقترح الذي تقدمت به الإمارات حول «دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف»، وفي اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، الذي عُقد في مدينة «لوساكا في زامبيا»، ضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة لـ 134 للاتحاد البرلماني الدولي، اقترحت دولة الإمارات إطلاق برنامج دولي تحت اسم «برنامج حوار الحضارات لمكافحة الإرهاب والتطرف».

كما تم تأسيس جمعية الإمارات للتسامح والتعايش السلمي عام 2018، الهادفة إلى إنشاء وتطوير منصة ذكية تطبيقاتها تعنى بمختلف أوجه دعم خطاب التسامح، وإنشاء مركز تدريبي داخل الجمعية بغرض تدريب وتأهيل العاملين في نشر ثقافة التسامح والحوار، وتكريس مكانة الدولة كأرض للتسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة، وتعزيز لغة التسامح بين أطياف المجتمع بمختلف مكوناته، فضلاً عن نبذ خطاب الكراهية والتطرف والتعصب، وإبراز صورة الإمارات الحضارية كواجهة وعنوان للتسامح والتعايش السلم، المساهمة في إصدار الكتب والمجلات والمنشورات المعنية بالتسامح والتعايش السلمي.

وفي إطار دعم إجراء البحوث والدراسات بمجال التسامح والتعايش، تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018، انطلاقاً من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات الهادفة إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي، واستلهاماً لمبادراتها الدولية الرائدة في مجال ترسيخ قيم العيش المشترك، والاحترام المتبادل بين شعوب العالم، ويعمل المجلس على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، مع نبذ التعصب الديني والكراهية للآخر.

البرنامج الوطني للتسامح

في 8 يونيو 2016 اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني للتسامح ، بهدف استدامة قيم التسامح واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً من جهة، ونبذ العنف والعصبية والتمييز والكراهية من جهة أخرى. ويستند البرنامج على سبعة أسس تمد مجتمع الإمارات بقيم التسامح، هي: الإسلام، الدستور، إرث زايد، الأخلاق الإماراتية، المواثيق الدولية، الآثار والتاريخ، الفطرة الإنسانية، القيم المشتركة.