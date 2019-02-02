حـدث تاريخـي

القاهرة (الاتحاد)

أكد الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ووكيل الأزهر السابق، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تسهم في نشر السلام العالمي بين جميع البشر باختلاف عقائدهم انطلاقاً من روح الأخوة الإنسانية التي حثت عليها جميع الأديان.

وأشار الدكتور شومان إلى أن الزيارة لها أهمية خاصة من خلال لقاء البابا فرنسيس بأخيه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أرض الإمارات الشقيقة، لافتاً إلى أن التواصل بين المؤسسات الدينية الإسلامية والفاتيكان شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولى البابا فرنسيس قيادة الفاتيكان، والتقى وشيخ الأزهر مرات عديدة، وتبادل معه الزيارات وشارك في مؤتمر السلام الذي نظمه الأزهر بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وألقى كلمة تاريخية.

وأكد أن مثل هذه اللقاءات بين الرمزين الدينيين كان لها الكثير من ردود الفعل الإيجابية، وحملت العديد من الرسائل للعالم كله، وأهمها أن اختلاف الديانات ليس من أسباب النزاع البشري، وأنه يمكن للمختلفين في الدين العيش المشترك في ظل المواطنة والعمل معاً في ضوء المشتركات الإنسانية، وأن أصول الديانات وأهدافها واحدة لا تختلف بين دين ودين، مؤكداً أن هذا ينعكس بالإيجاب على المسلمين والمسيحيين حين يرون موقف قياداتهم الدينية العليا بهذا التوافق والانسجام ووحدة الرؤى حول قضايا العالم الإسلامي والمسيحي.

وأشار شومان إلى أن الإمارات دائماً في قلب الحدث، والراعية لقضايا العالم الإسلامي، وتعمل لخير البشرية جمعاء، وتحتضن العديد من المنتديات والمجالس والهيئات التي تعمل على خدمة قضايا المسلمين، وتدعم العيش المشترك، وتنبذ التطرف والإرهاب، لافتاً إلى أن في مقدمة هذه المجالس والمنتديات: مجلس حكماء المسلمين، ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

وقال: حين يكون اللقاء على أرض الإمارات بين هذه القامات والقيادات الدينية وبدعم من الدولة وقيادتها؛ نكون بكل تأكيد أمام حدث تاريخي لا يتكرر كثيراً، ويأتي في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لمنطقتنا والعالم أجمع.