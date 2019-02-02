مفكرون: الإمارات تحفـظ الواجبات وتصون الحقوق

أحمد مراد (القاهرة)

وصف مفكرون أقباط ورجال دين مسيحي في القاهرة، زيارة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات بـ «الحدث التاريخي» في منطقة الخليج، مؤكدين أنها تضيف ثقلاً عالمياً ودينياً ودبلوماسياً لمبادرة عام التسامح في الإمارات، والتي تعد تجربة إنسانية فريدة من نوعها، لاسيما وأن الإمارات وفرت لها كافة مقومات النجاح.

أوضح المفكرون الأقباط ورجال الدين المسيحي، أن زيارة البابا إلى الإمارات تؤكد نجاح التجربة الإماراتية في التسامح والتعايش السلمي في إطار دورة عمل وإنتاج متقدمة تحفظ الواجبات وتصون الحقوق، وتكفل الحرية الدينية للجميع، مؤكدين أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً للتسامح، وقبلة الباحثين عن الحياة الكريمة، فضلاً عن كونها تمثل أحد أهم وأبرز جسور التواصل بين مختلف الثقافات والحضارات.

رسالة سلام

القس الدكتور يؤانس كمال، مدرس في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، شدد على أهمية زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات، واعتبرها «رسالة محبة وتعاون وسلام» من أرض الإمارات المتسامحة إلى العالم أجمع.

وأكد أن الزيارة تكتسب طابعاً تاريخياً وبعدًا إنسانياً، لاسيما وأنها تتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح، ومن ثم تأتي الزيارة التاريخية والإنسانية في توقيت مهم للغاية، وتهدف إلى ترسيخ مبادئ التعايش السلمي، وقيم الحوار والتفاهم والتواصل والتعاون، وغير ذلك من القيم والمبادئ النبيلة التي تؤمن بها الإمارات وتسعى بكل جهد وإخلاص على نشرها سواء في محيطها المحلي أم الإقليمي أم العالمي.

وقال القس يؤانس كمال: غالبية الأوساط السياسية والدبلوماسية والدينية والشعبية سواء على المستويين العربي والعالمي أبدت ردود فعل مرحبة بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص 2019 عاماً للتسامح، وهي مبادرة كريمة وغير مسبوقة عربياً وعالمياً، وليست بالغريبة على دولة الإمارات، والتي تمثل في هذا الشأن نموذجاً إنسانياً رائعاً للتعايش المشترك والتجاور السلمي والتحاور بين مختلف أجناس العالم، حيث يعيش على أرضها جاليات يمثلون المئات من جنسيات العالم شرقاً وغرباً، وجنوباً وشمالًا، ويعيش الجميع تحت مظلة التسامح والعمل والإنتاج وسيادة القانون، بغض النظر عن اختلاف الأعراق والأديان واللغات.

وأضاف: زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات في هذا التوقيت تضيف ثقلاً عالمياً ودينياً ودبلوماسياً لمبادرة «عام التسامح»، الأمر الذي يجعلها تجربة إنسانية فريدة من نوعها، لاسيما وأن الإمارات وفرت لها كافة مقومات النجاح.

التجربة الإماراتية

المفكر والكاتب القبطي كمال زاخر، أوضح أن هناك عدة أوجه لزيارة البابا إلى الإمارات يتمثل أبرزها في التأكيد على نجاح التجربة الإماراتية في التسامح والتعايش السلمي بين أجناس يختلفون في العقائد والأفكار واللغات والعادات والتقاليد، حيث يعيش على أرض الإمارات أبناء جاليات يمثلون أكثر من 200 جنسية، واستطاعت الإمارات أن توفر للجميع حياة كريمة بكل معاني الكلمة، وذلك في إطار دورة عمل وإنتاج متقدمة تحفظ الواجبات وتصون الحقوق، حيث يدرك كل مواطن ومقيم ما له من حقوق وما عليه من واجبات في ظل سيادة القانون على الجميع، أما فيما يتعلق بالعقيدة والدين، فالإمارات تكفل الحرية الدينية للجميع في إطار رؤية عامة وخطط مرسومة للتعايش السلمي وتبادل الحوار.

وجه آخر لزيارة البابا إلى الإمارات يشير إليه المفكر القبطي كمال زاخر، يتمثل في التأكيد على أهمية سيادة مبادئ التواصل والحوار الحضاري بين مختلف الشعوب والثقافات، مشدداً على أن العالم الآن في أمس الحاجة إلى أن تسود لغة الحوار والتفاهم من أجل مواجهة التحديات الجسيمة التي يتعرض لها العالم حالياً، ومن هنا تكتسب زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات أهمية خاصة باعتبارها تمثل «دعوة صريحة» لسيادة لغة الحوار والتسامح ونبذ لغة العنف والتطرف والإرهاب.

وقال زاخر: الإمارات باتت نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش المشترك في إطار مبادئ المحبة والسلام والتعاون، ويظهر هذا الأمر جلياً في لغة خطابها السياسي والدبلوماسي، والتي تتسم بالتحضر والرقي، الأمر الذي جعلها «قبلة» الباحثين عن الحياة الكريمة، فضلاً عن كونها تمثل أحد أهم وأبرز جسور التواصل بين مختلف الثقافات والحضارات، ومن هنا تحرص كافة القامات الدينية الرفيعة إلى زيارة الإمارات، ومن ثم ليس بالأمر الغريب أن تكون الإمارات أول دولة خليجية يزورها البابا فرنسيس، والمؤكد أن لهذه الزيارة معاني وأهدافاً سامية متعددة، ولكن تبقى تجربة التسامح الإماراتية الناجحة هي «كلمة السر» في هذا الشأن.

الحوار بين الأديان

القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، شدد على أهمية التوقيت الذي تأتي فيه زيارة البابا إلى الإمارات، مؤكداً أن الزيارة تعكس دور الأديان السماوية وقدرتها على التعايش المشترك والتفاهم والتواصل، فضلاً عن كونها «حائط صد» أو «صمَام أمان» في مواجهة تيارات العنف والتشدد والإرهاب التي تتستر بعباءة الأديان.

وأكد المتحدث باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية أن زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات تساهم في تعميق قيم ومبادئ الاحترام المتبادل بين الأديان والثقافات، وترسيخ آليات وأساليب الحوار بين الأديان، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة استغلال مثل هذه الزيارات التاريخية في العمل من أجل تعزيز السلم والسلام بين جميع البشر وترسيخ روابط الأخوة الإنسانية.

وأشاد القس بولس بمساعي الإمارات إلى تعزيز قيم التسامح ومبادئ التعايش والحوار والتواصل بين مختلف الثقافات والحضارات، موضحاً أن الإمارات تتسم بالتسامح والعيش المشترك، حيث تضم شعوباً وأجناساً وثقافات وأدياناً متعددة، الأمر الذي يجعلها مناخاً جيداً للتسامح، ويتضح ذلك في استحداث الإمارات وزارة للتسامح.

وأشار القس بولس إلى أنه ليس بالأمر الغريب على الإمارات أن تكون لها الريادة في المبادرات الإنسانية الساعية إلى نشر السلام والتسامح، حيث تحتضن 76 كنيسة ومعبداً لمختلف الديانات، وصار التنوع الثقافي والحضاري والإنساني والتعددية الدينية مصدر قوة دولة الإمارات.