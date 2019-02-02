مثقفون ومبدعون إماراتيون: نتنفس تقبل الآخـر

فاطمة عطفة، إبراهيم الملا، عصام أبو القاسم، عبير زيتون، غالية خوجة، هويدا الحسن (أبوظبي)

تشهد الإمارات حالياً حدثاً في غاية الأهمية، وزيارة هي الأولى من نوعها لدول الخليج العربي يقوم بها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، فيما يمكن القول إنها ترجمة عملية، على الأرض، لسياسة التسامح التي تتبناها الإمارات مع العقائد والثقافات الأخرى، خاصة وأن الزيارة تتزامن مع إعلان الإمارات 2019 عاماً للتسامح. في هذا الاستطلاع مع كوكبة من المثقفين والمبدعين الإماراتيين، تحاول «الاتحاد» قراءة الزيارة بـ «عين ثقافية» مسلطةً الضوء على أهميتها وانعكاساتها على مستوى حوار الثقافات وتقارب الأديان والمشتركات الإنسانية ذات الأفق التسامحي التي تتسع مظلتها للجميع.

الكاتب ياسر القرقاوي يقول: زيارة البابا لها أبعاد سياسية وإنسانية وثقافية، وهي إضافة لروح التسامح الديني، وهذا دليل على أن الإمارات أرض التسامح، ونحن كمسلمين متعايشين مع العالم. وتابع: في مستهل عام التسامح الذي هو امتداد لعام زايد، تأتي الزيارة من أجل تعزيز القيم العليا التي تدعو إلى ترسيخها جميع الديانات، بأشكالها المختلفة، وهي بمجملها تصب في نقطة واحدة هي الأخلاق والاتصال بالخالق والتواصل مع المخلوقات على اختلاف ثقافاتهم، وهذا ما تجوهر في قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». ولو كانت هذه القاعدة جزءاً من الثقافة العامة لعاش المجتمع الإنساني العربي والعالمي بشكل أجمل، وهذا ما أتوقعه على صعيد الفكر والقيم والمبادئ والمحبة والانصهار والاندماج.

رسائل نبيلة

ويرى الكاتب محسن سليمان أن الإمارات قامت على أساس غرس القيم النبيلة من حب العطاء والتسامح ولأننا نقَدر ذلك، ونحرص على بذل الجهد في سبيل الآخر، ونفهم قيمة التجاور معه، أصبح لنا منهجنا الخاص الذي صاغه المغفور له الشيخ زايد، ودأبت الدولة في السير قدماً على خطاه.

ولزيارة البابا رسائل نبيلة تعمّق تلك القيم وتؤسس فلسفتها الخاصة ومفاهيمها في نشر الوعي داخل الفرد، والمجتمع، وتؤكد على منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية التي تتخذها الدولة منهجاً وفعلًا.ويعتبر أن الزيارة تأتي من منظور اجتماعي يؤصل روابط الحب والتسامح وينشر في قلوب البشرية طاقة إيجابية تنعم بها دولتنا، ويعلّم أبناءنا حب الغير مهما اختلف معك في ميوله ورغباته، فذلك شأن الشعوب والأعراق على جميع اختلافاتهم.. (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) هكذا علمنا ديننا الحنيف، وبذلك نكون أكثر تفاعلاً مع ما حثنا عليه الإسلام، وزيارة البابا تبث فينا روح العمل المستمر وتقوية أواصر البذل والإيثار من أجل الغير، ونحن كمواطنين نثمن الزيارة التي تتزامن مع عام التسامح، ونفتخر بحكومة تترجم القول بالعمل في نشر قيم الحب والتسامح إلى العالم، مما يسهم في التقارب الإنساني والثقافي، وطرح إجابات شافية لجميع الأسئلة والمحافظة على حقوق الغير، وتوفير الوقت والجهد، ونبذ التحريض والكراهية، لأن مجتمع الإمارات الذي يختلط فيه أكثر من 200 جنسية من مختلف القوميات، والأعراق، والمذاهب ضمن نسيج واحد يقوم على مبدأ الود واحترام الحقوق والخصوصية الثقافية للفرد، والجماعة، وإتاحة حرية التعبير في دولة خصبة تترك للجميع حرية المعتقد وتهيئ المعيشة والتعليم والعمل، كما يضمن تعزيز قيم التكافل بين الناس واحترام العقائد والرموز الدينية بحرية كاملة.

تجانس وتعددية

ويشير المخرج والسيناريست هاني الشيباني، إلى أن الزيارة تأكيد للنهج الذي تربى عليه شعب الإمارات منذ وعينا على هذه الدنيا ووجدنا أنفسنا نتنفس فكرة التعايش وتقبل الآخر بأفكاره وتوجهاته ومعتقداته، وتربينا في مجتمع متعدد الثقافات والأعراق والديانات واللغات من دون مشاكل.. طالما يعيش الكل في سلام وطالما أن التوجه الأساسي لدى الآخر يتفق في نقطة أن حق العيش والتمتع بمقومات الحياة الكريمة والعمل في محيط يشارك فيه الجميع ويبذل كل جهده لإنجاح العمل، ولكل مبدع في عمله فرصة النجاح والترقي وحق الحلم والسعادة والتعليم مكفول للجميع.. ديموغرافية متجانسة رغم اختلافها.. أناس تربوا في هذا المناخ لا يمكن إلا أن يكونوا أول المشجعين والمرحبين بمثل هذه الزيارات بل وساعين إليها وإلى مد يد التعاون والتآزر مع كل من يشترك معنا في الفكرة الأساسية وهي التي تقوم على مبدأ رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما قال كلمته الشهيرة: (الأرض أرض الله، والمال مال الله، وكلنا مهما اختلفت جنسياتنا وأعراقنا ودياناتنا يجب أن نتفق على أننا على هذا الكوكب كلنا سواء.. وأن جميعنا لنا الحق في العيش الكريم الآمن).

ولعل البابا فرنسيس وما يمثله للعالم من قيمة دينية عليا على رأس هؤلاء الذين يجب عليهم وعلينا أن نسهم في نشر هذا الفكر المتفهم والمتسامح لنواجه الفكر المتطرف ونحيّد وجوده وامتداده.. وعلاوة على ما عايشناه هنا؛ فمن خلال سفراتنا المتعددة واختلاطنا بمجتمعات يفترض أنها مختلفة عنا إلا أن ما وجدناه هو عناصر التشابه في الثقافات والمعتقدات وحتى الحكايات الشعبية والخرافات تبدو وكأنها متشابهة ومن أصل واحد. وهو ما يعزز فكرة أننا كلنا متشابهون وكلنا يجب أن نعمل على تعزيز هذه الفكرة والتأكيد عليها. وهو ما لن يحدث لو ظللنا متقوقعين ورفضنا فكرة الانفتاح على الآخر. ونحن هنا في الإمارات أبعد ما نكون عن ذلك.

جسر المحبة

من جانبه، يقول المخرج محمد العامري: إن استقبال البابا نتيجة لبناء دولة الإمارات جسر محبة وسلام يصلها بكل أديان وشعوب العالم. لقد أدركت دولتنا مبكراً أن السلم والتسامح واحترام الآخر وسواها من القيم والمعاني الكريمة والملهمة، هي التي ستطور المجتمع وترتقي به وعملت على ذلك، فبلغت هذه المرحلة المتقدمة من التطور الحضاري.

وتابع العامري: إن الإمارات وجهة للجميع، وهذا الإقبال يدل على رحابتها وسماحتها وترحيبها بالجميع.

إيمان بالتسامح

المخرج والكاتب ياسر النيادي يؤكد أن الفكرة انطلقت من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لأنه المؤثر في غرس قيم التسامح والسلام وما نراه اليوم من وعي وفهم عميق للسلام على أرض الإمارات تمثل في أفعال منها تخصيص وزارة للتسامح، وعام التسامح.

وأضاف: الزيارة تؤكد أن تلك المبادرات نابعة من إيمان حقيقي بتلك القيم، لذا فأنها خطوة مهمة وباب كبير تفتحه الإمارات لتعزيز التواصل والتعايش السلمي واحترام الآخر مهما اختلف.

الحواجز الذهنية

الفنان التشكيلي ناصر عبدالله ينظر إلى زيارة البابا لدولة الإمارات من زاوية الربط بين التسامح والفنون البصرية إجمالاً والتي لا يمكن أن تزدهر وتتنامى إلا في وجود مناخ يستوعب التجارب الفنية المختلفة، ويتيح فرصاً لنشر الوعي الثقافي والذائقة الفنية، مضيفاً أن زيارة البابا ولأول مرة إلى دولة خليجية سوف يكون لها أصداء إيجابية من ناحية تطوير المفاهيم الثقافية والاجتماعية والسياسية في المنطقة، تحقيقاً لمطلب عالمي ملحّ من أجل تخفيف حدّة التوترات والاختلافات الكبيرة في وجهات النظر بين بعض الثقافات والمرجعيات، خصوصاً ما يتعلق بالأديان وأهميتها في توجيه حركة الشعوب، وبالتالي فإنها سوف تزيد من مساحة اللغة المشتركة، وتهتم بالتركيز على القيم الإنسانية الكبرى بعيداً عن المفاهيم الضيقة والمحدودة.

وأكد ناصر أن الزيارة سوف تفتح مجالاً واسعاً لحوار حضاري وأخلاقي متقدم ينبذ صراع الهويات ويشجع على احترام القيم الإنسانية الشاملة، وسوف تكسب الإمارات سمعة عالمية وتترجم وبشكل عملي رغبتها في تحقيق الأمن والطمأنينة والسلم الاجتماعي، وهي عناصر مهمة لتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات من أجل خلق أجيال تستطيع العمل والإنتاج في مناخ صحي وتوافقي ومشجّع على التميّز والابتكار.

مكانة دولية

الإعلامية الدكتورة إحسان عبدالله الميسري تلفت إلى أن الإمارات بدأت في تعزيز قيم التسامح والتعايش التي تمثل جزءاً أساسياً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي ترجمت على أرض الواقع من خلال اختيار 2019 عاماً للتسامح، وتلمح إلى أن زيارة البابا للإمارات جاءت لتؤكد هذا النهج، ولا شك أن تلك الزيارة تعزز وترسخ مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن هناك توجهاً رسمياً لإطلاق المبادرات والفعاليات المختلفة المصاحبة لتلك الزيارة التاريخية، وستفتح مزيداً من آفاق الحوار الفكري والثقافي.

العيش المشترك

ترى المهندسة شهلاء خلفان أحمد أن زيارة البابا إلى الإمارات تأتي ضمن المبادئ التي تؤمن بها الإمارات، وتشير إلى زيارة البابا شنودة إلى الإمارات عام 2007 لافتتاح الكنيسة القبطية في أبوظبي ولمعرفته بالمكانة العالمية التي تمثلها دولة الإمارات.

وتضيف: التعايش مع الآخر ليس جديداً على الإمارات، فالشيخ شخبوط، رحمه الله، سمح عام 1958 لأتباع الديانة المسيحية أن يصلّوا في قصر الحصن، كما كان الشيخ زايد مثال التسامح والتفاهم مع جميع الشعوب، وفي سنة 1968 شيّدت أول كنيسة في الإمارات، وفي أيام الشيخ زايد، وخلال البحث عن الآثار ظهرت في قرب صير بني ياس كنيسة يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر.

وأشارت شهلاء إلى الحضور المسيحي في الإمارات، إلى جانب الجنسيات الأخرى، وهذا دليل آخر على التسامح والتعايش الموجود في وطننا الإمارات، وهذه الزيارة في عام التسامح دليل آخر على أن دولتنا تفسح المجال للجميع في العيش المشترك وكل شخص له الحرية بما يعتقد.

محاكاة الإنسانية

وتقول التشكيلية فايزة مبارك: إن التسامح اقترن باسم دولتنا، وهنا في الإمارات وزيارة البابا تأكيد لهذا التسامح، ولنا دلائل كثيرة أخرى للتعايش مع الشعوب الأخرى، وكأننا العالم في دولة واحدة. الجميع يمارس الحياة بطبيعتها، والجوانب مفتوحة، وهذا ما تعلمناه من الأب المؤسس. وتتوقع مبارك، التي تنشغل بالفعل في أعمالها الفنية بالتسامح وحوار الأديان والإنسان، أن يكون هناك مزيد من التعزيز لدور الثقافة والفنون وقيمة التسامح في الإمارات، وجميع السمات التي تعزز الدور الثقافي موجودة في الإمارات، والبابا له دور فعال في هذا المجال، كما تتوقع أن يكون لها معرض تشكيلي في الفاتيكان قريباً، خصوصاً، وأن ثقافتنا وفنوننا تحاكي الإنسانية ومنها الجانب الأوروبي.