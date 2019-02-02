مصر.. الجيش يعلن القضاء على خلية إرهابية خططت لأعمال عدائية

دبي - بواسطة محمد فارس تمكنت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الشرطة المدنية من القضاء على خلية إرهابية في الصحراء الغربية، وفق ما أعلن المتحدث العسكري المصري، السبت.

وقال المتحدث إن "العملية تأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".

وتابع أن "الخلية الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد". وأوضح أن القوات الجوية قامت باستهداف البؤرة الإرهابية مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة. © Getty الخلية الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية.

وأسفرت العملية عن القضاء على 8 إرهابيين "شديدي الخطورة" وضبط آخرين وتدمير 3 عربات ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.

وقال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصلان جهودههما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد.