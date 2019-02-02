"الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية حتى صباح الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون هناك فرصة لتشكل الضباب والذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الشمالية من الدولة خلال الفترة من الساعة 2 وحتى الساعة 8:30 من صباح غدٍ.

وناشد المركز، في بيان له اليوم، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور.

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