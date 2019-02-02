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رئيس فرسان السلام يكرم سفيرة النوايا الحسنةروني دو بيفورً "درع التميز "

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أقام رئيس فرسان السلام سعادة الدكتور أمين أبو حجلة حفل تكريم لسعادة الدكتورة سفيرة النوايا الحسنة  روني دي بيفورً بمناسبة جهودها المبذولة لخدمة الإنسانية في دول العالم ونشر ثقافة السلام المجتمعي والمحبة والحوار والتآخي  قدم لها درع التميز تعزيزاً لاواصر المحبة بين الشعوب ذلك الهدف السامي والمقدس  بعيداً عن العرق والدين والجنس

وإشادت سعادة السفيرة  بالجهود التي يبذلها
سعادة الدكتور امين ابوحجلة  قائد ورمز السلام في نشر السلام وحرصه الدائم العمل من اجل الوطن والإنسان وتنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله  من خلال هذا الصرح الوطني التي أسست  من اجله فرسان السلام .

حضر حفل التكريم سعادة الدكتور رامز جودت عضو الهيئة الإدارية فرسان السلام وسعادة الدكتور ايمن ارشيد رجل اعمال  والأستاذة صفاء نصيرات عضو الهيئة الإدارية فرسان السلام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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