اللجنة العليا لمؤسسة زايد تعقد اجتماعها الدوري

ترأس الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، الاجتماع الدوري الأول للجنة هذا العام، بحضور نائبه أحمد محمد رفيع، والدكتور خالد أحمد عمر، والمهندس حمدان خليفة الشاعر، والمهندسة علياء الهرمودي، والدكتور عيسى عبد اللطيف.

وثمن الدكتور ابن فهد الجهود التي بذلتها اللجنة طيلة "عام زايد" محلياً ودولياً ، مشيراً إلى أن مؤسسة " زايد " الدولية للبيئة التي تتشرف بحمل هذا الاسم، سعت منذ بداية "عام زايد" 2018 لتكون أول المبادرين لتسليط الضوء على إرث زايد الغني، خاصةً في مجال عملها الذي يشمل كافة مناحي البيئة، وكانت "منصة زايد الذكية الخضراء" هي أولى مبادرات المؤسسة لعام زايد، وقد تم إطلاقها في الإمارات وكينيا وماليزيا والهند ورئاسة الأمم المتحدة في نيويورك، وقد نجحت في ايصال رسالتها للعالم ووصل إجمالي عدد الرسائل التوعوية على مستوى العالم إلى أكثر من 3 ملايين رسالة عبر القنوات الإعلامية المتعددة.

كما أطلقت مؤسسة زايد الدولية للبيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، مبادرة نوعية حملت اسم "زايد في عيون العالم"، ونجحت في إثراء عام زايد بفعاليات حضارية متفردة تمتاز بثقل إقليمي وعالمي، وقد تم الاحتفال بـ "مئوية الشيخ زايد" في عدة دول عربية وافريقية وآسيوية وفي أمريكا الشمالية، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله مثواه.

وثمن ابن فهد اصدار المؤسسة لكتيب حصاد عام زايد الذي لخص لاحتفاء المؤسسة بالوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، محلياً وعالميا، ووثق كل المبادرات والفعاليات التي قامت بها المؤسسة ، والاحتفالات بعام زايد في كل من مصر والسودان والمملكة العربية السعودية وماليزيا والهند، كما وثق مبادرة "زايد في عيون العالم"، التي وصلت الى مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وشهدت حضور أكثر من 70 جهة مشاركة، بما في ذلك السفراء وكبار المندوبين من عدة دول وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن وفود العديد من الدول الأعضاء الأخرى وكيانات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار ابن فهد إلى الكتابين الصادرين في عام زايد، "رحلة الماء ودليل محطات الصرف"، مثمناً الاقبال منقطع النظير عليهما وخاصة من جامعات وشركات ومؤسسات خدمية من داخل البلاد وخارجها. كما ثمن المبادرات والفعاليات التي قامت بها المؤسسة مع شركائها، خاصاً بالذكر فوز مبادرة البيئة البحرية (مائة غوصة) بجائزة مائة فكرة وفكرة والتي سيقوم الشيخ خالد بن محمد آل نهيان بتكريم الفائزين بها في أبوظبي بتاريخ 10 فبراير 2019.

واستعرض المجتمعون أفكاراً ومبادرات لعام التسامح 2019، والتي منها إقامة ندوات وورش عمل في مواضيع عالمية، كتطور طاقة الهيدروجين وخلايا الوقود كبديل نظيف للوقود الأحفوري، ومستقبل نفايات بطاريات المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية، والنفايات البلاستيك وتهديدها للأمن الغذائي والمائي والصحة العامة.

وإقامة ندوة حول "دليل تصميم محطات معالجة مياه الصرف" وندوة حول "مياه الشرب" ومدى تلوثها، بالإضافة إلى إقامة محاضرات عامة في المدارس والجامعات.