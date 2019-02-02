جلسة عصف ذهني للبحث في آليات وصول الرسائل الاعلامية لكل الاطياف

نظمت الإدارة العامة للتدريب وإدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي بالتعاون مع الليث ميديا، جلسة عصف ذهني للبحث في آليات إدارة الأزمات الإعلامية ومناقشة الرسائل الإعلامية الأمنية في الإعلام الجديد، وآلية إدارة الأزمات الإعلامية، وكيفية وصول الرسائل الاعلامية لجميع الأطياف وفي كل الظروف ومواصفات المتحدث الرسمي الذي يستطيع القيام بذلك، وتحقيق الأهداف الإعلامية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية لشرطة دبي، ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة والمساهمة في تنفيذ المبادئ الثمانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

شارك في الجلسة التي أقيمت في فندق رافلز دبي، من جانب شرطة دبي، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد فيصل عيسى القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من ضباط وموظفي الإدارة العامة للتدريب وإدارة الإعلام الأمني.

ومن الجانب الأكاديمي والإعلامي، شارك معالي الدكتور محمد نوح القضاة، النائب في البرلمان الأردني والوزير السابق، والإعلامي لطفي الزعبي، والإعلامية منتهى الرمحي، والإعلامية سالي الأسعد، المدير العام لشركة "الليث ميديا".

وأكد مساعدو القائد العام أن شرطة دبي وبتوجيهات من سعادة اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على تطوير منظومتها الإعلامية الأمنية في إطار إيجابي يضمن الإرتقاء في منظومة العمل الأمني والمجتمعي ووسائل التعبير عنه بكل اشكالها المرئية والمسموعة والورقية والرقمية، ويواكب تطلعات القيادة واستشرافها للمستقبل، مؤكدين أن الجلسة النقاشية مع القيادات الإعلامية تدعم الجهود التي تبذلها شرطة دبي في تحقيق التوجهات الرئيسية الثلاث لاستراتيجيتها، والتي تتمثّل في "إسعاد المجتمع" و"دبي مدينة آمنة" و"الابتكار في إدارة الموارد".

المبادئ الثمانية

نقل مساعدو القائد العام لشرطة دبي تحيات سعادة اللواء عبد الله خليفة المري للحضور، مؤكدين أن هذه الجلسة بداية لسلسلة من الحوارات واللقاءات جزء من تعهدنا بتنفيذ المبادئ الثمانية التي وضعها بين أيدينا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي‬، رعاه الله، مثمنين شمولية هذه المبادئ وتكاملها، وربطها بين التجارب والخبرات والتطلعات .. وتكملتها لمسيرة خضراء وازدهار وريادة تحت راية الوطن.‬

وقال مساعدو القائد العام لشرطة دبي إننا بادراكنا أن الأمن ركيزة التنمية ونشر الامن والطمأنينة في المجتمع هو هدف رئيسي لجميع الأجهزة الأمنية في العالم، نسعى تحت راية حكومتنا لنواكب هذه العالمية بذكاء ، ونمد كوادرنا بكل ما هو جديد من تقنيات ومعارف وعلوم. مشاركين كل الدوائر والمؤسسات المعنية في استمرار النمو عبر محركاته المرتكزة على المصداقية والعدالة والمرونة والمثابرة والتنافس الإيجابي، وتحقيق الفرص للأجيال القادمة.

ادارة الازمات

واوضح مساعدو القائد العام لشرطة دبي ان الاهتمام بعلاقة الجمهور مع حسهم الأمني كان ومازال الشغل الشاغل لشرطة دبي، فالعام الماضي دشنت إدارة اﻟﺤﺪث ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث صفحة على موقع شرطة دبي على شبكة الانترنت مخصصة لنشر ثقافة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، حيث بإمكان المواطنين والمقيمين والزائرين للإمارة من دخول الموقع الإلكتروني لشرطة دبي للاطلاع على المطويات الإرشادية وتحميلها أو عبر مسح رمز الاستجابة السريع «QR Code» للصفحة عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وقامت إدارة الأزمات والكوارث في الإدارة العامة للعمليات بإصدار سبع مطويات إرشادية لكيفية التعامل الأمثل في حالات الأزمات والكوارث بإمارة دبي بسبع لغات وهي اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الروسية، الصينية والأوردو.

تواصل متكامل

وحرص مساعدو القائد العام لشرطة دبي على تأكيد العلاقة المتكاملة والمتكافئة مع وسائل الاعلام المحلية والعالمية، مؤكدين على أهمية التعامل مع القائمين عليها كشركاء إيجابيين في بناء السمعة، حيث إن بطاقة الاتصال المتوازن من أهم الأدوات التي تضمن الارتباط بإستراتيجية شرطة دبي؛ كونها تعمل على موائمة الرسائل الحكومية بالأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، كما أن هنالك أدوات تضمن وحدة الرسالة الإعلامية في شرطة دبي، والتقليل من الازدواجية في مخرجات الاتصال الحكومي، ما يعزز من ثقة الجمهور في الرسالة الإعلامية وهذه الأدوات هي الدليل العام للاتصال الحكومي وخارطة الاتصال لخطة دبي الإستراتيجية، ودليل الاتصال المؤسسي وإستراتيجية الاتصال والسياسة الإعلامية لشرطة دبي، وآلية إدارة الأزمات إعلامياً، وآلية نشر الأخبار المقلقة.

شكر وتقدير

وشكر مساعدو القائد لشرطة دبي المشاركين في الجلسة، وثمنوا جهود الاعلاميين مؤكدين انهم شركاء جديرون بالثقة والتعاون، يساهمون في دعم المؤسسة من خلال المشاركة والتفاعل الذي من شأنه صياغة السياسات الإعلامية وتفعيل آليات الدعم الإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام من منطلق أن الرسالة الإعلامية تخدم اتجاهات هذه الوسائل في الحصول على كافة المعلومات المتاحة والتي تدعم اتجاهات إبراز وتكريس نجاحات المؤسسة في القيام بواجباتها من جهة، وتوصيل رسائل شرطة دبي الانسانية والمجتمعية والأمنية من جهة أخرى.

سمعة عالمية

من جانبه أكد معالي الدكتور محمد نوح القضاة أن شرطة دبي تتمتع بسمعة وكفاءة عالمية وهي نموذج يقتدى به في مجال الكفاءة والإدارة المتناغمة مع الحس الأمني والشرطي والكفاءة التي يتمتع بها رجال الشرطة، مضافاً له محبة الجميع للبلد الذي يعتبر هو أساس نجاحها وتميزها عالمياً.

وأوضح معالي الدكتور القضاة أن اللقاء مع القيادات الأمنية كانت بهدف تبادل الخبرات الإعلامية حول مواكبة الاعلام للتطورات العالمية المتسارع وخاصة في ظل المستجدات من الاحداث القلقة، مشيداً بتعاون شرطة دبي مع وسائل الإعلام وشفافيتها ومصداقيتها في نشر الأخبار.

وأعرب الإعلامي لطفي الزعبي عن سعادته بهذا اللقاء الثري الذي جمع قيادات شرطة دبي مع الإعلاميين وتمت خلاله مناقشة آلية التواصل مع الإعلام الأمني والنشر الإعلامي في فترات الأزمات، مؤكداً ان أمن البلاد مسؤولية الجميع.

وأوضح الزعبي أن لرجل الأمن صورة خاصة يتوجب على وسائل الإعلام إظهارها بالشكل الصحيح، داعياً وسائل الإعلام إلى ضرورة تسليط الضوء على الجانب التربوي والاجتماعي والإنساني الذي يؤديه رجال الشرطة تجاه خدمة المجتمع.

حصيلة معرفية

وبدورها قالت الإعلامية منتهى الرمحي إن الجلسة النقاشية تناولت العديد من المواضيع التي سلطت الضوء على الآراء والأفكار التي تؤكد على ضرورة أن يكون هناك حصيلة معرفية يتم التعاطي معها ومن خلالها مع وسائل الإعلام المختلفة، ومنها تعاطي الأجهزة الأمنية مع وسائل الإعلام في فترة الأزمات.

وتحدثت الإعلامية سالي الأسعد عن آتيكيت الظهور الإعلامي للقيادات الأمنية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر من أهم المكونات الاعلامية اللافتة لاسيما عندما يكون مسؤول ناجح ويمثل مؤسسة ضخمة وكبيرة وينظر لها بعين الاعجاب والاحترام بأدائها المرموق مثل شرطة دبي.