الامارات | تعرف إلى مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لـعام 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لـعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينيات الاجتماعية عن تقديم مواعيد صرف المعاشات التقاعدية خلال العام الجاري 2019 إلى يوم السابع والعشرين من كل شهر بدلاً من التاسع والعشرين، بالإضافة لتقديم مواعيد صرف شهري سبتمبر وديسمبر إلى السادس والعشرين، وشهري أبريل ويوليو إلى الخامس والعشرين، حيث يوافق السابع والعشرين من هذه الأشهر الأربعة أيامُ عطلاتٍ رسمية.

وأوضحت أن تقديم مواعيد الصرف يأتي استجابة من الهيئة لطلبات المتقاعدين الذي أبدوا رغبة في تقديمها بحيث تلبي الالتزامات المعيشية للأسرة، وتتوافق مع مواعيد الالتزامات التي على المتقاعد الوفاء بها شهرياَ.

وأكدت الهيئة أنها تتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات بالنسبة للمتقاعدين والمستحقين وكافة الفئات المستفيدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات، مشيرة إلى أن الهيئة تبنت مبادرة للإعلان عن مواعيد صرف المعاشات بشكل دوري بحيث تمّكن المتقاعدين من ترتيب أولوياتهم وفق مواعيد الصرف.

الجدير بالذكر أنه يستفيد من تقديم مواعيد صرف المعاشات (15880 ) متقاعداً و( 7092 ) مستحقاً من التابعين للهيئة، بالإضافة إلى ( 1711) متقاعداً و ( 4568) مستحقاً من المدنين و ((5954 متقاعداً و(4653) مستحقاً من العسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم وتصرف معاشاتهم من وزارة المالية.