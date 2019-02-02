الامارات | شرطة أبوظبي تنشر شعار «تسامحنا سعادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنشر شعار «تسامحنا سعادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، فعاليات ترفيهية وتوعوية في «المدرسة الكندية» في أبوظبي، تحت شعار «تسامحنا سعادة»، لترسيخ قيم التسامح في نفوس النشء. واطلع الطلبة على دورية الأطفال ومهامها، بالإضافة إلى دوريات المسعف والإطفائي والمنقذ الصغير، وشاهدوا عروضاً لشرطة الخيالة والكلاب البوليسية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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