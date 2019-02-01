أبوظبي (الاتحاد) نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر «تويتر»، فيديو لأغنية من أشعار سموه، شدا بها الفنان كاظم الساهر. وعلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على فيديو الأغنية التي تحمل عنوان «حدثيني»، قائلاً: «إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة... ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالاً».

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يهدي "حدثيني" إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.