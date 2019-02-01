مارادونا: الإمارات نموذج في الحوار بين الأديان

أبوظبي (وام) أكد اللاعب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مثال يحتذى في تعزيز قيم التسامح والانفتاح على الآخر، والحوار بين الأديان.

جاء ذلك، في تغريدات عبر حسابات اللاعب في منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات في الثالث من فبراير الجاري.

وأشار مارادونا إلى ما لمسه خلال عمله سفيراً رياضياً ومديراً فنياً في الإمارات من أسمى معاني التسامح وتقبل الآخر، واعتبر ذلك ثقافة يمارسها أبناء الإمارات في حياتهم اليومية دون تمييز، إيماناً منهم بأن الجميع سواسية.

ويحظى مارادونا بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم نظرا لشهرته الواسعة التي اكتسبها من ملاعب كرة القدم، واعتلائه عرش النجومية كأفضل لاعب في التاريخ، وسبق له العمل في الإمارات مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي.

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