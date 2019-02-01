الاعتراف الدولي بـ"مركز مكافحة التلوث البحري بدبي"

دبي(الاتحاد)

حصل مركز مكافحة التلوث البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي على شهادة اعتراف دولي من منظمة (Cleanup Oil) في الولايات المتحدة الأميركية والمتخصصة في التسربات النفطية، بأن مركز مكافحة التلوث البحري هو أول مركز شرطي متخصص في مجال التسربات النفطية على مستوى الخليج العربي

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بالإنجاز، مؤكداً التزام القيادة العامة لشرطة دبي في تحقيق الأمن البيئي من أجل تنمية مستدامة وبيئة صحية تواكب التقدم والازدهار الذي تشهده الدولة، إيماناً منها بأهمية دور المؤسسات الأمنية في رعاية البيئة، ولما للأمن البيئي من أهمية في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتحسين مستويات الصحة المهنية.

جاء ذلك، خلال تفقده مركز مكافحة التلوث البحري، بحضور اللواء المهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من الضباط.

وقال إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات شرطة دبي العالمية، فقد سبق وأن حصلت على شهادة اعتماد في مكافحة التسربات النفطية من الاتحاد الدولي لملاك ناقلات النفط، وإدراجها في دليل الاتحاد كجهة رسمية لمكافحة التسربات النفطية، إضافة إلى حصولها على شهادة اعتماد لممارسة تدريب التسربات النفطية من الهيئة الاتحادية للمواصلات.

وتوجه اللواء المري بالشكر إلى كافة المسؤولين في مركز مكافحة التلوث البحري على ما بذلوه من جهد كانت نتيجته تحقيق شرطة دبي لهذا الإنجاز، مثمناً كل تلك الجهود تتم عبر تطبيق أفضل الممارسات الرائدة عالمياً، والتي تزود مجتمع دبي بالحلول البيئية المستدامة.

من جانبه، قال النقيب سعيد محمد الفلاسي، رئيس قسم العمليات بالمركز، إن هذه الشهادة تعتبر إنجازاً لشرطة دبي، حيث إنها تمتلك مركزاً متخصصاً لمكافحة التلوث البحري والأزمات المحتمل حدوثها في إمارة دبي، ومن ضمنها التسربات النفطية التي تخلف آثاراً اقتصادية وبيئية وصحية على البحر والبر والسكان.