أبوظبي (الاتحاد) تقدمت السفارة الأميركية في أبوظبي بالتعزية إلى أسرة «أبوظبي للإعلام»، لاستشهاد الزميل زياد الشرعبي الذي قضى مع ستة مدنيين أبرياء، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأعربت السفارة في البرقية التي تلقتها «أبوظبي للإعلام» عن بالغ أسفها جراء هذا الحادث المأساوي، مؤكدةً أن «أبوظبي للإعلام» نجحت في تقديم تغطية إعلامية متميزة ومستمرة ونقل مجريات الحرب الدائرة على الأراضي اليمنية مدفوعة بفريق عملها المتميز، والملتزم تجاه إيصال الرسالة الإعلامية السامية.

وكان 6 مدنيين، بينهم زياد الشرعبي، أحد أفراد طاقم قناة أبوظبي، إضافة إلى طفلين قد استشهدوا، وأصيب أكثر من 20 مدنياً، بينهم الإعلامي فيصل الذبحاني، مراسل قناة أبوظبي، جراء انفجار العبوة الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في أحد أسواق مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، وسط اليمن، مساء أمس الأول.

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية في أبوظبي تعزي في الشهيد الشرعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.