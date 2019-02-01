طقس اليوم غائم جزئياً

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتتكاثر السحب تدريجياً على البحر والجزر والمناطق الشمالية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية (15 إلى 25 كم /‏ س)، تصل إلى 40 كم /‏ س أحياناً، خاصة على البحر.

والموج في الخليج العربي يكون متوسطاً إلى مضطرب ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:21، والثاني عند الساعة 01:42، والجزر الأول عند الساعة 18:50، والثاني عند الساعة 05:43.

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