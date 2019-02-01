سعيد بن طحنون يحضر أفراح البلوشي في العين

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه إسماعيل هيكل أحمد البلوشي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة علي محمد سعيد البلوشي.

وحضر الحفل الذي أقيم بصالة هيلي في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المدعوين.

تخلل الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وفقرات متنوعة.

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