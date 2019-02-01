الامارات | وفاة مواطنة إثر حادث تدهور بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطنة إثر حادث تدهور بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت مواطنة في العقد الثالث من عمرها، مساء اليوم إثر حادث تدهور على شارع الشيخ خليفة باتجاه امارة الفجيرة.
وأفاد مصدر بشرطة الفجيرة، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا مساء اليوم يفيد بوقوع حادث تدهور على شارع الشيخ خليفة، وعلى ضوء ذلك انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى الموقع.
وأشار إلى أن المواطنة كانت تقود مركبتها في مسارها على شارع الشيخ خليفة بإتجاه امارة الفجيرة وانحرفت بشكل مفاجئ مما افقدها السيطرة على المقود ادى لتدهورها.
ولفت إلى أن الحادث أسفر عن اصابتها بإصابات بليغة وتم نقلها لمستشفى الفجيرة لتلقي العلاج إلا انها توفيت بعد ساعات من وقوع الحادث
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