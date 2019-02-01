"مدني أبوظبي" يناقش السلامة العامة في دور العبادة

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مجلس «دفاع مدني أبوظبي» إجراءات السلامة العامة والوقاية من الحرائق في المساكن والمنشآت، ضمن نطاق برنامج «التوعية بالوقاية والسلامة في دور العبادة» في عام التسامح.2019. واستضاف المجلس كاتدرائية الأنبا انطونيوس للأقباط المصريين الأرثوذكس في أبوظبي.

حضر المجلس السيد علي آل هاشم، مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة، وريهام خليل نائب السفير المصري، والعميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، والعقيد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني، وعدد من علماء الدين الإسلامي والمسيحيين، وضباط من شرطة أبوظبي.

وذكر الكتبي أن هذه المجالس تعد ضمن استراتيجية تعزيز برامج التوعية، بالتواصل المباشر مع الجمهور، لتقديم النصائح بشأن الوقاية والسلامة من الحرائق، وتوفير أجهزة الإطفاء في المنازل، والتعرف على طرق تفادي الحرائق والتصرف الأمثل عند حدوث طارئ مفاجئ،

وأكد جاهزية فرق الدفاع المدني في تقديم أفضل الخدمات، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع من خطر الحرائق والوقاية منها.

وحث العقيد مهندس محمد سالم حبوش، مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة على ضرورة فحص وصيانة طفايات الحريق اليدوية وصناديق الإطفاء، والتأكد من عملها وجاهزيتها، وخلو مسارات الطوارئ، وصلاحية بوابات الخروج عند الحريق، وتثبيت لوحاتها الإرشادية، وتوضيح مسارات الإخلاء ونقاط التجمع عن الحريق، والالتزام بتعليمات عناصر الدفاع المدني.

واستمع الحضور إلى محاضرة للنقيب مهندس خلفان المزروعي عن متطلبات الأمن والسلامة بدور العبادة، ثم جرى تكريم المشاركين في المبادرة.