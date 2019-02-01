مرور الفجيرة تطلق "لا تنشغل بغير الطريق"

الفجيرة (الاتحاد) أطلقت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة الحملة التوعوية الأولى للعام الجاري تحت شعار «لا تنشغل بغير الطريق» ضمن الخطة التشغيلية لوزارة الداخلية وقطاع المرور، وذلك في إطار الحملات الفصلية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية خلال برامج التوعية المرورية والتي تأتي تجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

تهدف الحملة إلى توعية السائقين ومستخدمي الطريق وأفراد المجتمع بمخاطر ظاهرة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة وبيان الآثار السلبية لاستخدام الهاتف النقال وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي التي تشغل ذهن قائد المركبة وعدم قدرته على السيطرة في الحالات المفاجئة مما يؤدي إلى وقوع الحوادث.

كما تسعى الحملة إلى نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والابتعاد عن السلوكيات والممارسات الخطرة أثناء القيادة على الطريق.

ومن جهته أكد العميد دكتور علي راشد بن عواش اليماحي مدير إدارة المرور والدوريات حرص القيادة على تحقيق الهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً وسلامةً من خلال تكاتف جهود الأجهزة الشرطية وكافة المؤسسات الحكومية والتربوية والقطاع الخاص للحد من ظاهرة الانشغال بغير الطريق وزيادة التوعية بالآثار الخطرة التي يرتكبها السائقون أثناء قيادة المركبة.

ودعا العميد بن عواش قائدي المركبات إلى ضرورة الانتباه والحذر وعدم الانشغال بغير الطريق لأن الحوادث تقع في ثوان معدودة.

ونوه مدير المرور إلى أن مخالفة الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف النقال بوساطة اليد أثناء القيادة أو بأي صورة كانت غرامتها (800) درهم و(4) نقاط مرورية.

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