الأرصاد: ضباب اليوم وغداً بالمناطق الداخلية والساحلية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق على الدولة مع امتداد مرتفع جوي سطحي على معظم مناطق شبه الجزيرة العربية، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتوقع المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة اليوم لتشكل ضباب وضباب خفيف خاصة على المناطق الداخلية يصبح غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام، والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/‏س أحياناً، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

فيما يتوقع المركز أن تكون حالة الطقس غداً، رطب صباحاً ويحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح غائماً جزئياً وتتكاثر السحب تدريجياً على البحر والجزر في المساء والليل ويحتمل سقوط بعض الأمطار، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/‏س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق مختلفة من الدولة وتنشط الرياح أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع السحب من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/‏س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأعد المركز الوطني للأرصاد تقريراً للسمات المناخية لشهر فبراير، وأكد التقرير أن منطقة الخليج العربي خلال شهر فبراير ستبقى واقعة تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة منخفضة على الدولة بشكل عام في هذا الشهر، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

ووفقاً للمركز الوطني تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب وتتخللها السحب الركامية الممطرة وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية صباحا، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهارا، بينما تتأثر الدولة أحيانا برياح شمالية غربية نشطة «رياح الشمال» حيث أعلى سرعة رياح سجلت 141 كم ساعة.

وتزداد الرطوبة النسبية خلال شهر فبراير الذي يعد أحد شهور فصل الشتاء في ساعات الليل والصباح، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكون الضباب الخفيف والكثيف على بعض المناطق. وتشير الإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال فبراير يتراوح ما بين 18 و21.3 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و28 درجة مئوية.