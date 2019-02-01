"k9" بشرطة الشارقة ينفذ تمريناً عملياً ناجحاً بميناء خالد

الشارقة ( الاتحاد ) نفذت الإدارة العامة للعمليات الشرطية، ممثلة في قسم التفتيش الأمني«k9»، وقسم مركز شرطة ميناء خالد بإدارة شرطة المنافذ والمطارات، بالإدارة، بمشاركة إدارة مكافحة المخدرات، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبالتعاون مع الإدارة الاتحادية لـ«k9»، وإدارة الموانئ والجمارك بالشارقة، تدريباً عملياً ناجحاً بميناء خالد بالشارقة، وذلك بحضور العقيد محمد الحبسي مدير إدارة «k9» الاتحادية، والمقدم د. أحمد عادل رئيس قسم التفتيش الأمني بالشارقة، والمقدم سالم بوهارون رئيس قسم المناطق الخارجية بشرطة الشارقة، والنقيب عبدالله اليماحي رئيس قسم «k9» بشرطة الفجيرة، وسالم الزمر بإدارة الموانئ والجمارك، وعدد من ذوي الاختصاص بجميع الوحدات والإدارات المشاركة.

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