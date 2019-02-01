حملة نظافة في الأحياء السكنية بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد) أطلقت دائرة بلدية أم القيوين حملة نظافة مكثفة في الأحياء السكنية والشوارع الداخلية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف المحافظة على نظافة المدينة، وإزالة المخلفات والحشائش والأشجار الضارة التي تشوه المظهر العام، تستمر لمدة شهر. وقال غانم علي سعيد، مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بالبلدية: «إن الحملة تستهدف نظافة جميع الشوارع والأحياء السكنية، وتأتي في إطار المساهمة الفعالة والمستمرة للدائرة في الحفاظ على البيئة وجعلها سليمة ونظيفة وآمنة في الإمارة، وتحقيق أعلى مستويات النظافة، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية والمسؤولية الوطنية المشتركة».

وأفاد المهندس طلال محمد سعيفان، رئيس قسم الزراعة بالبلدية، بأن الحملة شملت قص وإزالة بعض الأشجار التي تقع خارج حدود المنازل، وتسبب أضراراً للسكان، وتشوه المظهر العام للإمارة، مشيراً إلى إن بعض أنواع الأشجار تنبعث منها روائح كريهة، مثل «الداماس» وتتلف شبكات الصرف الصحي بسبب جذورها، وتؤدي إلى تكاثر الحيوانات الزاحفة، كما إنها تسبب أضراراً بالبنية التحتية، وتعيق حركة المارة ومستخدمي الطرق.

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