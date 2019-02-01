إنجاز مبنى مجمع محاكم خورفكان بتكلفة 47 مليون درهم

فهد بوهندي (خورفكان) أنجزت وزارة تطوير البنية التحتية مشروع إنشاء وإنجاز لمبنى مجمع محاكم ونيابات خورفكان بتكلفة إجمالية بلغت 47 مليون درهم. وأكد المهندس راشد سعيد النعيمي مدير المشروع لـ«الاتحاد» أن المشروع يتكون من المبنى الرئيسي والذي يتضمن طابقاً سفلياً وثلاثة طوابق، فضلاً عن مبنى الخدمات، وغرفتين للأمن والحراسة، ويضم المبنى 160 موقفاً، شاملة أنواعاً متعددة من المواقف منها مواقف لكبار الزوار وأخرى للموظفين والمتعاملين، وإضافة إلى مواقف خاصة بأصحاب الهمم، وقد بلغت مساحة الموقع 13 ألف متر مربع، فيما بلغت المساحة الكلية للبناء 10 آلاف متر مربع. كما أن المبنى الجديد يضم مباني للمحاكم، وغرف أرشيف، وأخرى للتوقيف، كما يضم موقف سيارات الشرطة، وغرف الخدمات. كما يتضمن المبنى المدخل الرئيسي، والمكاتب الإدارية، وأخرى للقضاة، والخدمات، وقاعات المحاكمة، وغرفة اجتماعات، والأماكن المخصصة للانتظار، وغيرها من المرافق الحيوية وفق أعلى مستوى من المواصفات.

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