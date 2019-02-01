تجميل أنفاق مشاة كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ بلدية أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، حالياً، مشروع تجميل أنفاق على كورنيش أبوظبي، ضمن إطار مشروع تحسين المظهر العام لمنطقة كورنيش أبوظبي، كما سجلت البلدية الريادة والسبق، لكونها تجّمل أول نفق في العالم من حيث استخدام الألوان المضيئة والغرافيتي، كما تشمل الأعمال الفنية في أنفاق المشاة على رسومات ثلاثية الأبعاد ذات سمات جمالية أخاذة وبديعة، تجعل من عبور نفق المشاة رحلة في عالم الفن والإبداع والمتعة الفنية.

وأكدت البلدية أن المشروع الفني الإبداعي التجميلي يحتوي على الرسم (غرافيتي) في منطقة كورنيش أبوظبي، والتي تضمنت في هذه المرحلة نفقين اثنين باستخدام ألوان مضيئة ومشعة، يتم التحكم فيها عن طريق الإضاءة، بالإضافة إلى أعمال الرسم على بعض الأصول القائمة، مثل «كراسي الجلوس، صناديق الكهرباء، غرفة الإسعافات الأولية، جدار الخدمات» في منطقة الكورنيش، وسوف تنظم البلدية ضمن هذا الإطار عرضاً مباشراً للجمهور بخصوص هذه الأعمال الفنية، تماشياً مع أسبوع الابتكار الذي يبدأ يوم الأحد المقبل.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار سعي بلدية مدينة أبوظبي لإبراز السمات الجمالية والحضارية لمدينة أبوظبي، وتكريسها كأجمل مدن العالم، والارتقاء بالمظهر العام للمدينة، واستثمار أصول البلدية في عكس صورة جميلة وحضارية لأبوظبي، وتشكل هذه الأعمال الفنية معلماً حضارياً من خلال الأعمال الفنية التي نفذتها البلدية عبر الجداريات واللوحات الكبيرة والمجسمات الفنية الإبداعية على السطوح والجدران الداخلية للنفقين .

وأشارت البلدية إلى أن مشروع تحسين وتجميل المظهر العام لمدينة أبوظبي يعد بداية رحلة تحسين وتطوير للمظهر العام في إمارة أبوظبي، ولخدمة أفراد المجتمع وتوفير احتياجاتهم، وإيجاد بيئة مفعمة بالجمال والترفيه.

وأوضحت البلدية أنه تم من خلال أعمال تزيين الجدران الداخلية للنفقين إحداث تمازج فني وجمالي بين عناصر اللوحات وخصوصاً مع استخدام ألوان مشعة يمكن تغييرها بتقنيات متقدمة وبناء على زاوية الانعكاس الضوئي، وستكون تجربة جميلة لجميع عابري أنفاق المشاة من خلال مشهدية فنية جميلة ومبتكرة.

وأوضحت البلدية أنها تحرص على إذكاء الروح الجمالية، وإيجاد بيئة سكنية هادئة وزاخرة بالجمال ومتعة النظر والمشاهد الأخاذة التي تتناسب مع مكانة أبوظبي، لكونها من أجمل وأرقى مدن العالم.