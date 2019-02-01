"التربية": دعم أكاديمي وإشرافي في الابتكار لطلبة المدارس

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تتجه إلى تقديم الدعم الأكاديمي والإشرافي في مجال الابتكار مباشرة من الجامعات إلى طلبة المدارس، من خلال الاستعانة بأساتذة جامعيين لدعم وتعزيز قدرات الطلبة الابتكارية في كل مدرسة حكومية، ولفت إلى أن الوزارة تنسّق حالياً مع أبرز الجامعات المحلية والدولية بهدف تعزيز الكفاءة الابتكارية للطلبة، وكذلك الإشراف عليهم في مختلف المجالات.

وإسهاماً في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق التنوع ومصادر المعرفة، أكد معاليه أن الوزارة استعانت أيضاً بمهندسين للعمل في جميع المدارس الحكومية بالدولة، بواقع مهندس في كل مدرسة، لتدريس مادة التصميم والتكنولوجيا في مختلف الصفوف الدراسية وترسيخ مفاهيم توظيف التكنولوجيا في مجالات مختلفة.

وأوضح معاليه في تصريحات صحافية على هامش حفل افتتاح المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في نسخته الثالثة، أن جهود الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية في مجال الابتكار أفرزت عدداً من التطورات، منها حدوث اختلاف في طرق تفكير الطلبة الذي أصبح يحاكي المستقبل ومتغيراته، من خلال التركيز على اتجاهات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وهي مفاهيم لم تكن موجوده في الميدان التعليمي من قبل.

وأكد أن الوزارة حرصت على تزويد كافة المدارس الحكومية على مستوى الدولة بطابعات ثلاثية الأبعاد ضمن مختبرات التصنيع في المدارس مما عزز من قدراتهم على استخدام أحدث التقنيات، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تطبق مادة التصميم والتكنولوجيا في مرحلة رياض الأطفال بدءاً من العام الدراسي المقبل بهدف إكسابهم مهارات القرن 21، إيماناً منها بأهمية الابتكار.

وتابع أن الوزارة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين من وزارات أخرى تدعم الطلبة من خلال المسابقات والفعاليات التي تسهم في الارتقاء بأدائهم، فضلاً عن الشركات الخاصة التي وجدت المعرض ساحة مفتوحة للمشاريع والابتكارات ويمكن أن تتبناها، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق منظومة تعليمية متكاملة مع جميع جهات الدولة.

وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن المستقبل يتطلب الإعداد السليم وتهيئة البيئة المحفزة لتحقيق ما نصبو إليه من رفعة، ونتطلع من خلال المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى تعميق ارتباط الأجيال والطلبة بالابتكار وتسليط الضوء على نتاجاتهم الفكرية لريادة أسواق الأعمال وتكريس نهج جديد وجذري، يتمثل في جعل المدرسة الإماراتية محطة ملهمة ومجمعاً ابتكارياً لصناعة العقول وبداية لانطلاقات أجيال المستقبل والدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال معاليه: نحن أمام مرحلة استثنائية من التطور والتقدم، لا مجال فيها للتباطؤ، والجميع شركاء من أجل ترسيخ نظام تعليمي متطور في الدولة والاستفادة من الإمكانات التي توفرها لنا القيادة الرشيدة، من خلال اقتناص الفرص المتاحة والمشاركة في التحسين والتطوير.

جاء ذلك في كلمة معالي وزير التربية والتعليم خلال حفل انطلاق المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في نسخته الثالثة، والذي يأتي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويستمر 5 أيام من امس وحتى 4 فبراير المقبل، في دبي فستيفال آرينا.

شهد حفل الانطلاق، معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي مريم المهيري وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، ومعالي سارة الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ومعالي ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي سعود المحتمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور العديد من التربويين والمسؤولين والمهتمين والطلبة وأولياء الأمور.

وأضاف معاليه أن هذه التظاهرة التربوية المتمثلة في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، هي ثمرة اهتمام الدولة وتوجهات القيادة الرشيدة والخطط الوطنية في جعل الابتكار منهجية عمل، وقيمة تترسخ في مختلف مفاصل وقطاعات ومؤسسات الدولة وأفرادها.

وذكر أنه في كل عام تسعى وزارة التربية والتعليم، إلى التجويد والتحسين في جدول أعمال المهرجان الذي يستمر 5 أيام متواصلة، في دعوة للجميع من أولياء الأمور والطلبة والتربويين وخبراء التعليم، ليشاطرونا فعالياته الثرية ويستفيدوا مما يقدمه بحضور رواد التعليم والابتكار.

وأوضح أنه تم اختيار 200 مشروع بحثي ابتكاري مميز لطلبتنا من أصل 912 مشروعاً في مجالات الكيمياء والفيزياء والرياضيات والعلوم البيولوجية والبيئية والاجتماعية والسلوكية والتكنولوجيا، تعرض من خلال المهرجان، وفي مرحلة لاحقة يتم عرض مشاريع الطلبة الاستثنائية الفائزة في قصر البحر ليراها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما يتضمن المهرجان 3 ملتقيات تناقش وتبحث في كيفية تعزيز استراتيجيات الابتكار لتدعم توجهاتنا.

وأشار معاليه في كلمته إلى أنه منذ أيام قليلة، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تخصيص 5 مليارات للتعليم في 6 سنوات واعتماد منظومة المدرسة الإماراتية، وقال سموه: «نريد أن تكون المدرسة الإماراتية مركزاً لصناعة المستقبل والفكر المبتكر»، وهذه دعوة لنا لكي نستمر في التطوير، والالتزام والمسؤولية في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وأوضح أن وزارة التربية أحدثت تغييراً جذرياً في النظام التعليمي منذ بضع سنوات وفق خطة تعليمية مرسومة بعناية، تمهد الطريق نحو تعزيز مهارات الابتكار لدى طلبتنا في مختلف المجالات، وبما يساعد في الانتقال إلى عصر المعرفة المستدام.

وأفاد أن الوزارة تنظر إلى التعليم كمنظومة تتغير بحسب التغيرات العالمية، وما يطرأ على اقتصادات الدول من جديد، وليس كنظام تعليمي فقط، وأنها وضعت الرسم البياني الدقيق لجعل المدرسة الإماراتية مكاناً لإنتاج المعرفة من خلال الباحثين ورواد المعرفة والشركات الناشئة والمختبرات الوطنية والجامعات، بما يسهم ويسرع في تحسين عملية التعلم لطلبتنا.

من جانبها أكدت معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، في كلمتها خلال حفل الافتتاح على أهمية المهرجان الذي يشكل مظلة يلتقي تحتها الجميع سنوياً للاحتفاء بإنجازات طلبتنا ومغامراتهم وتجاربهم في عالم المستقبل المليء بالشغف والفضول القائم على الاستكشاف والتفكير والمتعة.

وأضافت معاليها أن المجتمعات الإنسانية واقتصادات الدول قامت على بحث الإنسان عن المعلومات من حوله، واستيعابها وإيجاد حلقات وصل مختلفة فيما بينها، ومن ثم توظيفها بشكل صحيح من أجل تطور الإنسان والحياة وبناء المستقبل، مشيرة إلى أهمية أن يتمتع الفرد بالفضول والبحث والمغامرة حيث إن الفضول يثير العقل نحو التفكير الابداعي فهو أساس المتعة وهو أيضاً السبب الكامن في نهضة وتطور دولة الإمارات.

ودعت معاليها الطلبة إلى أن يكونوا فضوليين وشغوفين من أجل الإمارات ومستقبلها، حيث إن هذا الفضول والشغف والتجارب التي يكتسبونها في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة والإنجازات العلمية هي الحصيلة لمستقبل الإمارات، لذا على الطلبة التعلم والاجتهاد دائماً.

بدورها، استعرضت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والأنشطة في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مراحل تطور المهرجان منذ إطلاق مبادرات الابتكار عام 2015، حيث كان معرضاً في بداياته، وبفضل تضافر الجهود، أصبح مهرجاناً وطنياً يحتفي بطلبتنا وابتكاراتهم ويشكل مظلة جامعة لأفكارهم الإبداعية وبات حدثاً سنوياً تتجه له أنظار المبتكرين من داخل وخارج الدولة، وأشادت بدور أولياء الأمور ودورهم الداعم لمسيرة التعليم في الدولة، موضحة أن المسيرة التربوية لا تخلو من التحديات بقدر ما تحفل أيضاً بالإنجازات، وقد أخذت الوزارة على عاتقها إعداد أجيال متمكنة طموحة تتخذ من الابتكار نهجاً راسخاً وفكراً متجدداً ومستداماً.

ويشارك في المهرجان نحو 1665 طالباً وطالبة، حيث سيتم خلال المهرجان طرح 200 مشروع مبتكر من أصل 912 مشروعاً ابتكارياً من نتاج طلبة المدرسة الإماراتية. ويحظى المهرجان بدعم كبير من قبل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة ويشارك فيه، نخبة من المتحدثين الرسميين من رواد الابتكار في مختلف دول العالم، ويشتمل المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار على برامج وفعاليات متنوعة منها الخلوة الطلابية، وهي مساحة خصصتها الوزارة للتعرف إلى آراء الطلبة في قضايا تربوية وأخرى معاصرة تحاكي جوانب متعددة من اهتمامات المجتمع.

كما تنظم الوزارة مؤتمراً يشارك به نخبة من المتحدثين الرسميين من رواد الابتكار على المستوى العالمي إلى جانب فعاليات متنوعة تستهدف الطلبة وعائلاتهم.. ويرافق المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مهرجان عائلي يحفل بالعديد من الفعاليات التي تنطوي على جوانب ترفيهية وثقافية ومعرفية تضفي بعداً آخر على فعاليات المهرجان الوطني الذي يجمع بين الطلبة وذويهم إلى جانب مشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين في مختلف المجالات.

ويشتمل المهرجان العائلي على فقرات تلهم عقول الأطفال بأسئلة تتعلق بما حولهم لتمكنهم من الوصول إلى الإجابات من خلال التجربة العلمية التي تقدم لهم بقوالب ممتعة ومسلية.

يقدم المهرجان العائلي العديد من الورش المتنوعة منها ورشة عمل الأختام العربية إذ سيتم تعليمهم كيفية صنع أختام باستخدام المطاط، بالإضافة إلى التعرف على مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع معهد دبي للتصميم والابتكار، إلى جانب مشاركة الرواد بورشة رسم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي. وسيتم خلال المهرجان إطلاق مبادرة «دمية» والتي ستمكن رواد المهرجان من متابعة عروض الدمى الشيقة والممتعة والمحببة إلى قلوب الأطفال.

مذكرة تفاهم مع «موهبة» السعودية

أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في مقر انعقاد المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في دبي فيستيفال آرينا.

تهدف مذكرة التفاهم إلى فتح آفاق للتعاون بين الطرفين لرعاية الطلبة الموهوبين، وإيجاد صيغ مشتركة لدعم الطلبة، والاستثمار في الأدوات التي يمتلكها الطرفان للارتقاء بمستويات الطلبة وقدراتهم الأكاديمية والإبداعية.

وقع المذكرة معالي المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم و الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين، وممثلين عن وسائل الإعلام العربية والمحلية.

وبموجب المذكرة يبحث الطرفان إمكانية الاستفادة من الإمكانات والقدرات المشتركة، بما يعود نفعه على الطلبة الموهوبين، والتعاون في مجال اكتشافهم، من خلال الأدوات المتوفرة لدى الطرفين، والعمل على تطوير وتطبيق برامج إثراء الموهوبين في المدارس، إلى جانب التعاون في مجال تدريب الطلبة وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.