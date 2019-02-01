الشارقة (وام) حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء متقاعد إبراهيم سالم محمد المشرخ قائد القوات البحرية السابق بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة أحمد محمد عبدالله الشحي، في نادي الشارقة للرماية والجولف.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن سالم ونهيان بن مبارك يحضران أفراح المشرخ والشحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.