رؤساء اتحادات الكتاب العرب: زيارة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر رسالة سلام للعالم

أبوظبي (وام)

أكد عدد من رؤساء اتحادات الكتاب العرب، أن الزيارة المشتركة لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدولة الإمارات رسالة إنسانية تخاطب بها الإمارات العالم، وتؤكد من خلالها أن التعايش والسلام بين البشر هو الأساس لأي مشروع تنموي وحضاري، بل وأساس التقدم البشري.

وأكد حبيب الصايغ، أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أن الزيارة تأتي تتويجاً لقيم التسامح، وقبول الآخر التي تأسست عليها دولة الإمارات منذ القدم، وأشار إلى أن مسار التسامح في دولة الإمارات ينطلق من قيادتها الرشيدة، ويصل لكل إنسان يعيش على أرضها حتى بات حقيقة واقعية نلمسها في جميع تفاصيل حياتنا اليومية، لذلك لا عجب أن يجتمع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية مع فضيلة الإمام الأكبر في دولة الإمارات.

بدوره، قال الدكتور وجيه فانوس أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين: إن الدور الإماراتي الرائد في مجال التقريب بين الشعوب ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي ينطلق من مفهوم الشريعة الإسلامية لتكون هناك كلمة سواء بين الناس، ومجادلة بالتي هي أحسن بين المختلفين، وبالنهاية منفعة عامة تعم الإنسانية عبر التقارب بين شعوبها.

وقال محمد بن عبدالله بودي رئيس مجلس الأندية الأدبية السعودية: «إننا نرى في هذا الحراك تتويجاً لجوهر الإسلام الحقيقي الذي ينادي بترسيخ القواسم المشتركة بين أصحاب الأديان السماوية، ونراه أيضاً ترجمة حقيقية للدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصعيد في نشر ثقافة التسامح وتوطيد الحوار بين أصحاب الديانات والمذاهب».

وأكد يوسف شقرة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين أن الإمارات بلد التسامح والمحبة والإنسانية، لذلك فإن لقاء كهذا على ترابها الطيب دلالة على رؤية قادتها الثاقبة والاستشرافية لأهمية نشر قيم الحوار والتعايش السلمي بين جميع شعوب العالم.

وأكد ناجح المعموري، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً لترسيخ قيم الاحترام المعززة للسلام العالمي، مشيراً إلى جهودها الحثيثة من أجل التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة لتعزيز مبادئ التسامح.