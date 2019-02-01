شهادة تقدير من البابا بولس للشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد) العلاقات بين الإمارات وحاضرة الفاتيكان، قديمة العهد. فقد أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، اهتماماً خاصاًّ لهذا الموضوع، وحرص على تطوير العلاقات بالسبل كافة. وتلقى الأب المؤسس شهادة تقدير من البابا بولس السادس، وهو البابا الثاني والستون بعد المائتين (بين 21 يونيو 1963 و6 أغسطس 1978).

الشهادة تحمل تاريخ 29 أكتوبر 1971، وقد كتبت باللغة العربية على بطاقة مزيّنة بتشكيلات ملونة، وتتصدرها صورة البابا، موجهة من «البابا بولس الأعظم». وفي النص شكر «لما أتيتموه من الأفضال لخير وازدهار الكنيسة الكاثوليكية»، ويتوجه البابا إلى الشيخ زايد بقوله: «نمحضكم محبتنا وعطفنا جهاراً ونسمي ونعلن سعادة الأمير لدولة أبي ظبي العربية، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كافاليري من الرتبة المؤسسة من البابا بيوس، ونفوضه أن يتمتع بكامل الإنعامات المختصة بها».

ورتبة (كافاليري) الواردة في النص تعني بالعربية الفارس.

صورة الوثيقة معروضة ضمن معرض الكتاب التراثي، في مهرجان سلطان بن زايد التراثي في نسخته الثالثة عشرة بمدينة سويحان.

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