عبدالله بن زايد يطلق جائزة "جامعة الإمارات للتسامح"

العين (وام)

أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ«عام التسامح» «جائزة جامعة الإمارات للتسامح»، وذلك خلال زيارته للجامعة الثلاثاء الماضي.

وأشاد سموه خلال إطلاقه الجائزة في لقاء مع الطلبة الدوليين الدارسين بالجامعة، والذين ينتمون إلى أكثر من 20 جنسية مختلفة بحرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق جائزة للتسامح في «عام التسامح»، مثمناً دور الجامعة الرائد منارة للعلم والمعرفة.

وأكد معالي سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أن هذه الجائزة تأتي ضمن مبادرات الجامعة، وهي«الجامعة الوطنية الأم» في عام التسامح بهدف تكريس وتعزيز وترسيخ ثقافة ومفاهيم ومبادئ، وقيم التسامح والتعايش والحوار واحترام التعددية الثقافية، وقبول الآخر والإسهام الإيجابي في جعل قيمة التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً ونبذ العنف والكراهية والتعصب والتمييز، واصفاً التسامح بأنه قيمة أساسية ضمن رسالة الجامعة للمجتمع، وشدد على أن مجتمع الجامعة بأطيافه كافة يؤمن بالقيم العريقة بشأن قبول الآخر والاحترام المتبادل مع الجميع.

وأضاف معاليه أن إطلاق هذه الجائزة انعكاس للتنوع المجتمعي الذي تحتضنه جامعة الإمارات كونها تضم بين جنباتها أكثر من 60 جنسية من مختلف أنحاء دول العالم، إضافة إلى نخبة متميزة من الهيئة التدريسية متعددة الثقافات، موضحاً أن الجامعة تتميز بمجتمع جامعي متناغم ومتجانس يُسهم بفعالية في إثراء روح التسامح.

القيم الإنسانية الأصيلة

وفي سياق البرنامج الوطني للتسامح والانفتاح على الآخر، تُسهم جامعة الإمارات من خلال الأبحاث والدراسات العلمية التي تقدمها لجميع فئات المجتمع في إثراء هذا التنوع الذي يحتويه مجتمع الإمارات العربية المتحدة، ليشكل ذلك رسالة علمية تعكس الرغبة في ترسيخ مبدأ التسامح والقيم الإنسانية الأصيلة.

وترتكز المحاور الأساسية المرتبطة بالجائزة على ثلاثة محاور رئيسة هي تعزيز دور الحكومة، كحاضنة للتسامح، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح.

وتشمل الجائزة أربع فئات هي المجال الأكاديمي/‏البعد العلمي للتسامح/‏، والمجال الطلابي/‏شباب اليوم، مستقبل الغد/‏، والمجال الوظيفي/‏التسامح الوظيفي/‏، والمجال المجتمعي/‏وطن متسامح، شعب سعيد/‏. ويمكن للمرشحين المشاركة بالجائزة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة التي ستعقد ورشاً تعريفية عن الجائزة.. وقد رصدت الجامعة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في الجائزة.

حضر حفل الإطلاق، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، والدكتور محمد عبدالله البيلي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة.