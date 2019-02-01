محمد بن زايد يبحث التعاون مع سكرتير مجلس الأمن الروسي

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في أبوظبي، معالي نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن في جمهورية روسيا الاتحادية، الذي يزور الدولة حالياً. وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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