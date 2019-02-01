الامارات | استقدام 6 من أسر نزلاء المؤسسة العقابية لزيارتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن استقدام 6 من أسر نزلاء المؤسسة العقابية لزيارتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ملتقى التسامح الأسري، الأربعاء الماضي، بهدف تمكين عدد من نزلائها من الالتقاء بأفراد أسرهم، في إطار المبادرة التي أطلقتها المؤسسة منذ سنوات ضمن فعاليات يوم النزيل الخليجي.

شهد الملتقى قائد عام شرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب، وحضره مدير عام الموارد والخدمات المساندة، العميد عارف الشريف، والمستشار الشرعي لدائرة الأوقاف، فضيلة الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وأعضاء الوفود وممثلو البعثات الدبلوماسية بالدولة. وأكد نائب قائد عام شرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك بن عامر، أن الملتقى يعتبر من المبادرات التي تعكس قيم التسامح والأخلاق والنهج الثابت الذي حرصت القيادة الحكيمة للدولة على ترسيخه وتكريسه لنشر المحبة والسلام والتعايش والاحترام المتبادل بين جميع القاطنين على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين، مضيفاً أن التسامح ليس شعارا براقا تتناقله وسائل الإعلام للتباهي والتفاخر، إنما هو حاجة أساسية لكل المجتمعات. وأعلن بن عامر عن مفاجأة سارة خلال الملتقى، تزامناً مع عام التسامح، هي الإفراج عن أحد النزلاء، من الجنسية الفلبينية، المعسرين مالياً، بعد تسديد الديون المستحقة عليه بدعم من الجمعيات الأهلية، إضافة إلى تذكرة سفر له ولذويه ممن حضروا من خارج الدولة لحضور الملتقى.

وأكد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية العميد أحمد عبدالعزيز شهيل استقدام ست من أسر النزلاء، خلال هذا العام، من سلطنة عمان الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية السودانية، وباكستان، وأفعانستان، وسيريلانكا، بواقع أسرة من كل دولة حيث تم تجهيز الخدمات وفق أعلى المستويات وتوفير سبل الراحة لهم، بدءا من وصولهم إلى أرض الدولة حتى مغادرتهم إياها، هذا إلى جانب دعوة 14 أسرة من داخل الدولة ومن جنسيات مختلفة لمقابلة ذويهم من النزلاء.