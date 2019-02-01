الامارات | أقوال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «إن الإرهابي هو عدو الإسلام والبشر، بينما المسلم صديق للبشر». الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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