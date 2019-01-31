رولز-رويس جوست 2019 تنضمّ إلى أسطول السيارات الفاخرة لضيوف المجلس الخاص بكبار الشخصيات في مطار دبي...

انضمّت سيارة جديدة من طراز رولز-رويس جوست إلى أسطول السيارات المخصص لنقل الركاب من قاعة المجلس لكبار الشخصيات والواقع في المبنى رقم 3 من مطار دبي الدولي. وقد سلّم السيارة المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل المعتمد لرولز-رويس موتور كارز في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

تحرص خدمة المجلس لكبار الشخصيات على أن يكون انتقال الركاب إلى رحلتهم بأعلى مستويات الفخامة والراحة وتوفير أفخم القاعات وأكثرها رقية.

تُعتبر رولز-رويس جوست مصدر إلهام لأصحاب النجاحات الباهرة في الشرق الأوسط كما في العالم، وسوف تُستخدم هذه السيارة لنقل كبار الشخصيات والمشاهير مباشرة من المجلس إلى الطائرة بفخامة مطلقة.

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وفي هذا الإطار، صرّح السيد ممدوح خيرالله، المدير العام للمركز الميكانيكي للخليج العربي – رولز-رويس موتور كارز، قائلاً: "يسعدنا أن نتعاون دائماً مع مطار دبي الدولي. وتمثّل هذه الشراكة إنجازاً جديداً على صعيد السفر الراقي وقد بات اليوم بإمكان الضيوف من كبار الشخصيات التنقل بفخامة ورقي على متن سيارة رولز-رويس جوست في واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً."

وقال السيد جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي : " انها خطوة طيبة من رولز-رويس، سوف تشكل إضافة نوعية للخدمات التي نوفرها لشريحة كبار الشخصيات من المسافرين عبر مطار دبي الدولي".

وبحضور السيد سيزار حبيب، المدير الإقليمي لرولز-رويس موتور كارز الشرق الأوسط وأفريقيا، تم تسليم السيارة من قبل السيد ممدوح خيرالله، مباشرة إلى جمال الحاي.